Gasztroszenzáció Hevesben: díjakkal halmozták el az egri és környékbeli éttermeket
Az egri gasztronómia ismét reflektorfénybe került: a tegnap átadott Gault&Millau elismerései között több Heves vármegyei étterem is szerepel. A Macok Bisztró két sapkát és 14 pontot kapott, de nem ez az egyetlen helyi vendéglátóhely, amely bejutott a legjobbak közé.
Tegnap adták át a Gault&Millau éves díjait, amely a hazai fine dining éttermeket és kiemelkedő vendéglátóhelyeket ismeri el. A nemzetközi gasztrokalauz 0–20 pontos skálán és sapkákkal (toques) értékeli a helyeket, a cél a minőség, a kreativitás és a vendégélmény kiemelése. A díjazottak között szerepel az egri Michelin-ajánlott Macok Bisztró, Heves vármegye büszkesége, amely országosan is a legjobbak között van.
A Gault&Millau kalauzt eredetileg 1965-ben alapították, Magyarországon pedig közel tíz év kihagyás után jelent meg ismét. Az idei kiadvány összeállításában huszonöt hazai inspektor vett részt, akik több mint négyszáz éttermet látogattak végig és értékeltek. A hétfői gálát a Time Out Market Budapestben rendezték meg, ahol a hazai gasztronómia legkiválóbb képviselői gyűltek össze; az esemény különleges jelentőséggel bírt, hiszen 2017 óta nem készült új kiadás.
Mi alapján történik az értékelés?
Bár a Gault&Millau 20 pontos rendszerben értékel, egy étteremnek mindössze 10 pontot kell szereznie, hogy bekerüljön a kalauzba. Ez azonban egyáltalán nem jelenti, hogy átlagosak az ételek: a pontozás sok szempontot vesz figyelembe, például a sommelier-tudást vagy a különleges beltér kialakítását, amiben nem minden étterem teljesít egyformán - olvashatjuk az étteremkalauz hivatalos oldalán.
A Gault&Millau célja, hogy olvasóinak gyakorlati ajánlásokat nyújtson jó étkezésre, legyen szó vidéki fogadókról vagy fine dining helyekről. Így előfordulhat, hogy egy bisztró csupán 1–2 sapkát kap, annak ellenére, hogy friss alapanyagokból készít gondosan elkészített, népszerű ételeket. Az alacsonyabb pontszám tehát nem a minőség hiányát jelzi, csupán azt, hogy más jellegű élményt kínál az étterem – és már a 10 pont is azt mutatja, hogy az étterem jó minőségű, korrekt konyhát vezet.
Pontozási rendszer röviden:
- 19–20 pont / 5 sapka – világklasszis konyha
- 17–18,5 pont / 4 sapka – kiemelkedő konyhaművészet
- 15–16,5 pont / 3 sapka – magas szintű konyha
- 13–14,5 pont / 2 sapka – kiváló, egyedi konyha (pl. Macok Bisztró)
- 11–12,5 pont / 1 sapka – megbízható, remek konyha
- 10–10,5 pont – korrekt, jó konyha (a kalauzba való bekerülés alapja)
A Macok Bisztró vezetője és séfje büszke a díjra
—A Gault&Millau értékelési rendszere elég összetett, és néha még ők maguk sem határozzák meg pontosan a pontozás szempontjait. A két sapka azonban mindenképp kiváló konyhai teljesítményt jelent, így nagy öröm számunkra, hogy a Michelin-ajánlás után ezt az elismerést is megkaptuk. A Gault&Millau 2017-ig volt jelen Magyarországon, és már akkor is szerepeltünk a kalauzban – mondta el kérdésünkre Macsinka János, a Macok Bisztró séfje.
A sikerük titka az összhang
Mi egy bisztró stílusú étteremként működünk, mondhatni egyfajta „fine bisztróként”, ahol a tálalásra is nagy figyelmet fordítunk. A konyhánk alapja a regionalitás és a frissesség, mindig a szezonális alapanyagokra építünk. Ez az, ami meghatározza az étterem hangulatát is – a belső miliő, a kiszolgálás és az ételek összhangja adja meg azt az élményt, amit a vendégek kapnak, és amit végső soron a pontszámok is tükröznek. Nálunk ez a szemlélet határozza meg a mindennapi működést
– osztotta meg lapunkkal Macsinka János.
Klasszikusok és szezonális különlegességek
– Több olyan fogásunk is van, amelyek visszatérő kedvencek a vendégeink körében. Az állandó és a szezonálisan megújuló étlapunkon is igyekszünk a legjobb alapanyagokból a lehető legjobb ételeket összeállítani. Nagyon népszerű például a bikavéres marhapofánk, de a szarvasgerinc is mostanában különösen kedvelt. A szilvásváradi pisztráng szintén sok vendégünk választása – mondta el az étterem képviselője.
A Macok mellett két sapkát kapott még a kétútközi Graefl Major és a noszvaji Csendülő. A Graefl Major vezetője, Szerencsés Györgyi úgy nyilatkozott portálunknak, hogy számukra egyfajta visszaigazolás ez az elismerés.
– Jó visszacsatolása annak, amiben hiszünk. Elhivatottak vagyunk, nullkilométeresek, ami annyit jelent, hogy biogazdaságok alapanyagaiból főzünk, nem vásárolunk semmit. Ebben hiszünk, illetve a szeretetteljes vendéglátásban, az organikus alapanyagokban. A Gault&Millau egy komoly védjegy, ráadásul mi kaptuk Északkelet-Magyarországon a legmagasabb pontszámot – tette hozzá. A Csendülő csapata is örömmel osztotta meg a hírt a közösségi oldalán, miszerint két sapkások lettek. Róluk a Gault&Millau azt írja, hogy a terítés az otthoni étkezéseket idézi, az ételkínálat a kézzel írt tábláról olvasható, ha elfogy valami, egyszerűen kihúzzák. Látogatásukkor sok felszolgáló dolgozott, sőt a tulajdonos, Csernus Imre is sürgött-forgott. Javarészt házias magyar ételeket főznek. Végül azt írják, kicsit túlárazottak az ételek, cserébe az élmény egyedi, messzebbről is érdemes ellátogatni ide.
Heves vármegye több étterme is bekerült a kalauzba
Nemcsak ők képviselik a térséget a Gault&Millau idei kiadványában: Heves vármegye több étterme is elismerésben részesült. A két sapkások mellett a gyöngyösi Bori Mami, a sarudi Sulyom Tájétterem és a noszvaji Trakta by Nomád egy-egy sapkával került be a legjobbak közé. Mindegyikük büszkén osztotta meg a hírt a közösségi oldalán, az egy sapka mindük esetében ez a minősítés azt jelenti, hogy a Gault&Millau szakértői szerint éttermük kiemelkedő minőséget képvisel.
A Gault&Millau jóra értékelte még Csernus Doki Bor & Grill Teraszát, a Fázis Koszt&Kávét, a Kávésdoboz Coffee Bar & Delit, a Pont Gasztroműhelyt és a Sáfrány Pisztrángudvart
