Gasztroszenzáció Hevesben: díjakkal halmozták el az egri és környékbeli éttermeket

Tegnap adták át a Gault&Millau éves díjait, amely a hazai fine dining éttermeket és kiemelkedő vendéglátóhelyeket ismeri el. A nemzetközi gasztrokalauz 0–20 pontos skálán és sapkákkal (toques) értékeli a helyeket, a cél a minőség, a kreativitás és a vendégélmény kiemelése. A díjazottak között szerepel az egri Michelin-ajánlott Macok Bisztró, Heves vármegye büszkesége, amely országosan is a legjobbak között van.

Az egri Macok Bisztró a Michelin-ajánlás után most a Gault&Millau elismerését is begyűjtötte: 2 sapkával és 14 ponttal került be az ország legjobb éttermei közé.

Fotó: Kállai Márton

A Gault&Millau kalauzt eredetileg 1965-ben alapították, Magyarországon pedig közel tíz év kihagyás után jelent meg ismét. Az idei kiadvány összeállításában huszonöt hazai inspektor vett részt, akik több mint négyszáz éttermet látogattak végig és értékeltek. A hétfői gálát a Time Out Market Budapestben rendezték meg, ahol a hazai gasztronómia legkiválóbb képviselői gyűltek össze; az esemény különleges jelentőséggel bírt, hiszen 2017 óta nem készült új kiadás.

Mi alapján történik az értékelés?

Bár a Gault&Millau 20 pontos rendszerben értékel, egy étteremnek mindössze 10 pontot kell szereznie, hogy bekerüljön a kalauzba. Ez azonban egyáltalán nem jelenti, hogy átlagosak az ételek: a pontozás sok szempontot vesz figyelembe, például a sommelier-tudást vagy a különleges beltér kialakítását, amiben nem minden étterem teljesít egyformán - olvashatjuk az étteremkalauz hivatalos oldalán.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!