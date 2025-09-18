Viszlát jövőre! – Hová mennek és miért a költöző madaraink?

A gólyafészkek már üresen állnak, de a fecskék még csivitelnek. Ősszel vonulnak madaraink áttelelni más vidékekre. De vajon honnan tudják, hogy mikor és hova kell menniük? A madárvonulással kapcsolatban kérdeztük Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivőjét.

A madárvonulás sokszor látványos, de a kis testű madarak inkább megbújnak út közben

Forrás: Oláh Tibor/MTI

Orbán Zoltán kijelentette, hogy a madárvonulásnak Magyarországon tulajdonképpen sosincs vége. A tavaszi vonulás június első felében ér véget, amikor a halvány geze tojók megérkeznek hazánkba, az őszi vonulás pedig megkezdődik már júliusban a hím kakukkok elvonulásával.

– Vannak, amikor a vonuló madarak egyes példányai áttelelnek, mint a barátposzáták közt is, de gólyák közül is van 20-30 példány, amelyek gond nélkül átvészelik a telet hazánkban – mondta a szóvivő.

Elmondta, hogy vannak olyan fajok, amelyek hazánkból vonulnak, de Dél-Európából már nem. A kerecsensólyom pedig tőlünk nem vonul, de az északabbra fekvő területekről igen.

– A vonulás genetikailag meghatározott viselkedés, a madarak oda vonulnak, ahonnan az őseik származnak – magyarázta Orbán Zoltán.

Mi az oka a madárvonulásnak?

Hozzátette, hogy a darvak, libák számára az a fontos, hogy legyen folyékony víz, amelyen éjszaka biztonságban alhatnak, valamint hómentes gyepek, hogy a táplálékukat megtalálják. Ennek hiányában vonulnak olyan helyre, ahol ezt megtalálják. A tőlünk északabbra fekvő területeken, ahol vastag a hótakaró, és befagynak a vizek, eljönnek, és ha nálunk enyhe a tél, akkor akár itt is maradnak.