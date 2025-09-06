1 órája
Hevesben a rigófütty már rég nem elég, az erdőbe indulnak a párok a kétszemélyes luxusért
A falusi turizmusban komoly átrendeződés indult meg, a szállásfoglalóknak akár a luxusig menő igényei lettek. A magánszálláshelyek Heves vármegyei helyzetéről a Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke beszélt portálunknak.
A kisebb magánszálláshelyek Heves vármegyében várhatóan valamivel gyengébb évet zárnak idén a tavalyinál, közölte portálunkkal Hollóné Czvack Marianna, a Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke. Mint mondta, pontos adatok még nem állnak a rendelkezésükre, de a falusi turizmus régebbi szereplőinek személyes beszámolói alapján 10-15 százalékos visszaesés is lehetséges a vendégforgalomban 2024-hez képest.
Az elnök a jelen helyzet ismertetése során először arról beszélt, hogy rengeteg új szálláshely nyílt a Covid-járvány utáni években.
– Nagyon sok kis vendégház nyitott ki, ugyanakkor a kereslet nagyjából azonos maradt, vagy idén talán picit kisebb is volt. Ebből úgy tűnik, mintha vékonyabb lenne a pénztárcája a középrétegnek ahhoz, hogy többször is elmenjen egy-egy hétvégére kirándulni, emellett ritkábbak és rövidebb idejűek a nyaralások is. Egyes területeken már túlkínálat alakult ki a magánszálláshelyekből. Abból a bizonyos tortából így kisebb szelet jut egy-egy turisztikai szereplőnek a korábbiaknál.
A 20-30 éve nyílt szálláshelyeknél nagyobb a visszaesés, mert a szálláskeresők igényei nőttek. Több szolgáltatást igényelnek, önálló házat, magasabb komfortot, mint régen. A régi házak tulajdonosai, akik nem tudtak fejleszteni, nem képesek lépést tartani az igényekkel.
Azok a házak maradnak leginkább vendég nélkül, ahol adott esetben még a nyolcvanas évek bútorzata van ma már nem korszerű felszereltség mellett, és nincs szolgáltatás, igaz, nem is drága helyek. Nem ritkán akkora házakról beszélünk, hogy 4-5 családot is tudnak egyszerre fogadni, de a családoknak valószínűleg annyira eltérő ma már az anyagi helyzete, hogy nehéz megtölteni velük egy ilyen szállást azonos árakon. Az emberek egyébként is kíváncsiak, mindig az újat akarják kipróbálni. Az otthoninál jobb körülmények közé szeretnének menni pihenni. Egyfajta természetes szelekció indult el tehát: az elöregedő házak kora lecseng, és helyükbe lépnek az újak – magyarázta Hollóné Czvack Marianna.
Utolsó forintjaikat élik fel a vidéki vendéglátókMinden bizonnyal a turizmus szenvedte meg legjobban a járvány elmúlt egy évét. A falusi vendéglátás szereplői már az utolsó forintjaikat élik fel a zárvatartás miatt.
A magánszálláshelyek Heves vármegyében komoly változásokon mennek át, akár a luxusig
A forgalom visszaesése mellett komoly átrendeződés figyelhető meg a kínálati oldalon, tette hozzá.
– Nagyon kedveltek a kétfős kis házak akár a Mátrában, akár a Bükkben. Gyönyörű erdei környezetben felépített kétfős, luxus kabinházakról beszélünk, a pandémia időszaka hozta létre őket. Fel vannak szerelve jakuzzival, szaunával, egyéb kényelmi szolgáltatásokkal, ideális elhelyezkedéssel két személy számára, azaz abszolút privát szférával. Ahol a szállásadóval egy fedél alatt lakik a vendég, az ma már kevésbé keresett.
Ezek a luxus kabinházak olyan településeken is megjelentek, amik eddig nem voltak turisztikailag frekventáltak. Határozott trend, hogy az ellazuláshoz helyben igénylik a feltételeket a vendégek. Azt persze nem tudjuk, meddig lesz sikk elmenni egy ilyen romantikus helyre elszaunázgatni nagyon sok pénzért. Azt ugyanis tudni kell, hogy ezekért a luxus kabinházakért a szállodai árszínvonal fölött kell fizetni, ellátás nélkül. Nyilván, ezt csak egy bizonyos réteg tudja megfizetni – részletezte a turisztikai szakértő.
A muskátlis ablakos, rigófüttyös szállás önmagában már nem éri el az ingerküszöböt
Az ma már kevés, hogy kinyitják az ajtót a vendégnek, és ő magától besétál, fűzte hozzá az elnök.
– Meg kell keresni a vendéget, és vonzó szolgáltatást kell nyújtani neki. Azoknak az újabb szállásadóknak, akiknek komoly, videós marketingre van lehetőségük a közösségi oldalakon és más fórumokon, azoknak nyilván nagyobb szelet jut a tortából. Sok szálloda, apartman, panzió ár-érték arányban számolva többet adhat a vendégnek, mint egy sima magánszálláshely, mégis mindennek megvan a maga kereslete. A muskátlis ablakos, rigófüttyös szállásnak is, illetve a luxusnak is. A tapasztalatunk ugyanakkor az, hogy a mai világban az előbbi már nem minden esetben adja meg a családoknak, a fiataloknak azt a fajta impulzust, ami átlépi az ingerküszöbüket. Amiért úgy döntenek, hogy az adott szállást választják – fejtette ki Hollóné Czvack Marianna.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Rekordot dönt a Szép-kártyás fizetés Heves megyébenMind a verseny-, mind a közszférában sokan kapnak béren kívüli juttatást a Széchenyi Pihenőkártya, Szép-kártya révén. A koronavírus-járvány korlátozásai miatt ezek felhasználása hosszú ideig ellehetetlenült.
A régi parasztházaknál is megjelentek a dézsafürdők, meg egy-egy szauna
– Nehéz az embereket kirángatni a természetbe, pedig a falusi turizmus legnagyobb értéke éppen az, hogy kiszakadhatunk néhány napra az őrült tempójú világból, és lelassulva befogadhatjuk magunkba a természetet. Az nem kikapcsolódás, hogy nyomogatjuk a telefonunkat a besötétített szobában, mégis megesett már, hogy az egyik helyen a gyerek addig nem lépte át a küszöböt, amíg nem kapta meg a wifi-kódot. Hozzá kell tenni, hogy természetesen a fiatalok körében is megvan az az irányzat, ahol érték a nyugalom, a szép és csendes környezet. De az ilyen szálláskeresők száma csökken. Így aztán a régi parasztházaknál is megjelentek a dézsafürdők, meg egy-egy szauna. Nagyon sok gyönyörű parasztházat lehet látni ilyen igényeknek megfelelően kialakítva, mert így már jól kiadhatók – emelte ki az elnök.
"Az emberek most nagyon meggondolják, mire költenek"
– Ahogy változnak a társadalom igényei, úgy kell fejlődnie a vendéglátásnak is, az igények után kell menni. Az nyilvánvaló, hogy mindig lesz szerepe a falusi turizmusnak a kistelepüléseken, hiszen mit érnek nélküle? Négy csillagos szállodát meg mégsem lehet minden faluban építeni. Kellenek tehát ezek a kis magánszálláshelyek, de az emberek most nagyon meggondolják, mire költenek. Adott esetben kevesebbet tudnak rászánni a szállásfoglalásra, de az is előfordulhat, inkább tartalékolnak a holnapokra, mert bizonytalannak látják a jövőjüket – összegezte Hollóné Czvack Marianna.
Az aktív pihenési lehetőségeket is keresik a Heves megyei vidéki településekenA lecsengő pandémia után úgy látszik, minden újra a régi kerékvágásban zajlik, a falusi turizmus is életre kelt. Így szűkebb hazánk községeiben is sokan megfordulnak a pihenésre vágyók közül. Ehhez az új attrakciók és a programok sokasága is hozzájárult.
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény