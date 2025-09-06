Hevesben a rigófütty már rég nem elég, az erdőbe indulnak a párok a kétszemélyes luxusért

A kisebb magánszálláshelyek Heves vármegyében várhatóan valamivel gyengébb évet zárnak idén a tavalyinál, közölte portálunkkal Hollóné Czvack Marianna, a Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke. Mint mondta, pontos adatok még nem állnak a rendelkezésükre, de a falusi turizmus régebbi szereplőinek személyes beszámolói alapján 10-15 százalékos visszaesés is lehetséges a vendégforgalomban 2024-hez képest.

A magánszálláshelyek Heves vármegyében alapos változáson mennek át, a vendégek igényei a luxusig terjedhetnek

Forrás: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

Az elnök a jelen helyzet ismertetése során először arról beszélt, hogy rengeteg új szálláshely nyílt a Covid-járvány utáni években.

– Nagyon sok kis vendégház nyitott ki, ugyanakkor a kereslet nagyjából azonos maradt, vagy idén talán picit kisebb is volt. Ebből úgy tűnik, mintha vékonyabb lenne a pénztárcája a középrétegnek ahhoz, hogy többször is elmenjen egy-egy hétvégére kirándulni, emellett ritkábbak és rövidebb idejűek a nyaralások is. Egyes területeken már túlkínálat alakult ki a magánszálláshelyekből. Abból a bizonyos tortából így kisebb szelet jut egy-egy turisztikai szereplőnek a korábbiaknál.

A 20-30 éve nyílt szálláshelyeknél nagyobb a visszaesés, mert a szálláskeresők igényei nőttek. Több szolgáltatást igényelnek, önálló házat, magasabb komfortot, mint régen. A régi házak tulajdonosai, akik nem tudtak fejleszteni, nem képesek lépést tartani az igényekkel.

Azok a házak maradnak leginkább vendég nélkül, ahol adott esetben még a nyolcvanas évek bútorzata van ma már nem korszerű felszereltség mellett, és nincs szolgáltatás, igaz, nem is drága helyek. Nem ritkán akkora házakról beszélünk, hogy 4-5 családot is tudnak egyszerre fogadni, de a családoknak valószínűleg annyira eltérő ma már az anyagi helyzete, hogy nehéz megtölteni velük egy ilyen szállást azonos árakon. Az emberek egyébként is kíváncsiak, mindig az újat akarják kipróbálni. Az otthoninál jobb körülmények közé szeretnének menni pihenni. Egyfajta természetes szelekció indult el tehát: az elöregedő házak kora lecseng, és helyükbe lépnek az újak – magyarázta Hollóné Czvack Marianna.