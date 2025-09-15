Milliók mozdítják előre Dél-Heves fejlődését – így költik a falvak a friss támogatásokat

A Magyar Falu Program (MFP) és a Versenyképes Járások Program (VJP) ismét fontos forrásokat biztosított több dél-hevesi településnek. A községek vezetői sorra számoltak be arról, hogy mire fordítják a nyertes pályázatokból származó összegeket. Több község is örülhet friss támogatásoknak, amelyekből utakat, középületeket, sőt még közbiztonsági fejlesztéseket is megvalósíthatnak.

Belterületi utak újulhatnak meg a Magyar Falu Programnak köszönhetően dél-Hevesben

Forrás: Illusztráció

Így segít a Magyar Falu Program és a VJP

Átányban Jámbor Dénes polgármester elmondása szerint az MFP-ben nyert 10 millió forintból a Templom út eddig le nem aszfaltozott részét csinálják meg, míg a VJP-ben nekik ítélt 14,1 millió forintot kamerarendszer bővítésére. Boconád a Magyar Falu Programban négymillió forinthoz jutott, Kis István polgármester elmondta, a Balázshalmi utca járdaszakaszait teszik belőle rendbe.

– A VJP-ben 12,6 millió forintot nyertünk, ebből a hivatal és az orvosi rendelő kap napelemes rendszert – tette hozzá. Erdőtelek polgármestere Forgács Jánosné arról számolt be, hogy az MFP-ben nyert nyolcmilliót a Kossuth út egyik szakaszának rendbe tételére költik, míg a Versenyképes Járások Program nyújtotta 12,7 milliót többfunkciós munkagépre fordítják. Hevesvezekényben négymillió forintnak örülhetnek, ebből Lászka Kristóf elmondása szerint a Legény utat teszik rendbe. A faluvezető továbbá elmondta, a Versenyképes Járások Programban is sikerrel jártak, 12,7 millió forintot fordíthatnak a hivatal belső felújítására, számítógépek cseréjére, festésre, nyílászárócserére.

Bakondi Péter, Pély polgármestere is beszámolt a jövő terveiről. Az MFP-ben négymilliót költhetnek a Kossuth utcára, míg a VJP lehetőséget biztosít számukra arra, hogy a Főút 136. szám alatt lévő volt tejcsarnok épületét felújítsák, erre 12,7 millió forint áll rendelkezésre. Tarnaszentmiklós az MFP-ben nyert 8 millió forintot, Oláh Tamás polgármester pedig elmondta, a Béke és a Petőfi utak fejlesztésére szánják. A VJP is kedvezett nekik, 12,7 millió forintból újulhat meg egy önkormányzati ingatlan, melyből szolgálati lakás lesz.