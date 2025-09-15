52 perce
Milliók mozdítják előre Dél-Heves fejlődését – így költik a falvak a friss támogatásokat
Több dél-hevesi település is örülhet friss fejlesztési forrásoknak, amelyekből utak, középületek és közbiztonsági beruházások valósulhatnak meg. A Magyar Falu Program és a Versenyképes Járások Program támogatásai révén milliós nagyságrendű projektek indulnak.
A Magyar Falu Program (MFP) és a Versenyképes Járások Program (VJP) ismét fontos forrásokat biztosított több dél-hevesi településnek. A községek vezetői sorra számoltak be arról, hogy mire fordítják a nyertes pályázatokból származó összegeket. Több község is örülhet friss támogatásoknak, amelyekből utakat, középületeket, sőt még közbiztonsági fejlesztéseket is megvalósíthatnak.
Így segít a Magyar Falu Program és a VJP
Átányban Jámbor Dénes polgármester elmondása szerint az MFP-ben nyert 10 millió forintból a Templom út eddig le nem aszfaltozott részét csinálják meg, míg a VJP-ben nekik ítélt 14,1 millió forintot kamerarendszer bővítésére. Boconád a Magyar Falu Programban négymillió forinthoz jutott, Kis István polgármester elmondta, a Balázshalmi utca járdaszakaszait teszik belőle rendbe.
– A VJP-ben 12,6 millió forintot nyertünk, ebből a hivatal és az orvosi rendelő kap napelemes rendszert – tette hozzá. Erdőtelek polgármestere Forgács Jánosné arról számolt be, hogy az MFP-ben nyert nyolcmilliót a Kossuth út egyik szakaszának rendbe tételére költik, míg a Versenyképes Járások Program nyújtotta 12,7 milliót többfunkciós munkagépre fordítják. Hevesvezekényben négymillió forintnak örülhetnek, ebből Lászka Kristóf elmondása szerint a Legény utat teszik rendbe. A faluvezető továbbá elmondta, a Versenyképes Járások Programban is sikerrel jártak, 12,7 millió forintot fordíthatnak a hivatal belső felújítására, számítógépek cseréjére, festésre, nyílászárócserére.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Bakondi Péter, Pély polgármestere is beszámolt a jövő terveiről. Az MFP-ben négymilliót költhetnek a Kossuth utcára, míg a VJP lehetőséget biztosít számukra arra, hogy a Főút 136. szám alatt lévő volt tejcsarnok épületét felújítsák, erre 12,7 millió forint áll rendelkezésre. Tarnaszentmiklós az MFP-ben nyert 8 millió forintot, Oláh Tamás polgármester pedig elmondta, a Béke és a Petőfi utak fejlesztésére szánják. A VJP is kedvezett nekik, 12,7 millió forintból újulhat meg egy önkormányzati ingatlan, melyből szolgálati lakás lesz.
Szopkó Tamás, tenki polgármester is jó hírekről számolt be. A Magyar Falu Programban ötmilliót költhetnek el a Fő út melletti járda azon szakaszára, mely meg nincs kész.
– Ezen kívül 12,7 millió érkezett a Versenyképes Járások Programban, ezt a faluház tetejének héjazatcseréjére fordítjuk – tette hozzá. Zaránkon a temetőhöz vezető bekötőút nyolcmillióból újul meg az MFP-nek hála, míg a VJP-ben elnyert 12,7 milliót az Újtelepi részhez vezető utca hiányzó részének aszfaltozására költik. Gunics Zsolt, Tarnaörs első embere elmondta, ők 12 millió forintot nyertek a Magyar Faluban, s ezt a Dobó utca korszerűsítésre, valamint a Széchenyi és Alkotmány utcákat összekötő rész költik. A VJP is "szerencsét" hozott, belterületi kamerarendszer bővítés valósul meg 12,7 millióból.
Tóth József, Tiszanána polgármestere is csatlakozott az előtte szólókhoz, a Magyar Falu Programban ezúttal is sikeresen pályáztak, 10 millióból a Táncsics utat építik meg, míg a VJP által hozott 17,8-ból kamerarendszer épül, ezzel erősítve a közbiztonságot.
Sarudon a Gyöngy Beáta vezette testület az MFP okán 10 millió forintnak örülhet, melyet a Kossuth utcára fordítanak, s miután a Versenyképes Járások Program hozott nekik 15 millió forintot, így térfigyelő kamerákat is beszerezhetnek. Magyar Csilla, Kisköre vezetője is örülhetett, hiszen az MFP-ben nyertek majdnem 11 millió forintot, ezt az Újélet út korszerűsítésre fordítják, míg a VJP-nek köszönhetően buszmegállót fejleszthetnek kamerarendszerrel, beléptető rendszerrel, s erre 12,7 milliót költhetnek.
A támogatások felhasználásából jól látszik, hogy a települések leginkább út- és járdafelújításokra, közbiztonsági fejlesztésekre, valamint középületek korszerűsítésére fordítják az elnyert forrásokat. A két program így kézzelfoghatóan járul hozzá a dél-hevesi falvak megújulásához.
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint