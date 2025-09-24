Félmillárd kölcsönt kapott Eger, mutatjuk mire használják

A Magyar Közlöny szeptember 11-i számában jelent meg az a kormányzati döntés, melyben engedélyezik Eger Önkormányzatának ötszázmillió forintig fejlesztési hitel felvételét. Még az áprilisi közgyűlésen Vágner Ákos polgármester előterjesztést nyújtott be az egri képviselő-testületnek, fejlesztési célokra banki hitel felvételét javasolta. A közgyűlés a javaslatot elfogadta, Eger nyolc éves futamidővel veszi fel az összeget.

Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

A Magyar Közlöny szerint félmilliárd kölcsönt kapott

A közlönyben látható az is, hogy pontosan mire költhetik az összeget. Közút, híd építésre és felújításra összesen 125 millió forintot szánhatnak. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, korszerűsítése sorokon 45 millió forint van a közlöny szerint. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre 5 milliót, települési turisztikai fejlesztésre 20 milliót, csapadékvíz-elvezetésre 45 milliót fordíthatnak, míg óvodákra 20 millió forintot szánhatnak ebből a forrásból.

A köztemetők fejlesztésére 15 millió forintot szánnak a közlöny szerint, kötelező feladatokkal összefüggő infrastrukturális beruházásokra 225 millió forintot szánnak: fejlesztési tartalékot képeznek ebből az összegből, a felhasználáskor lesz meghatározva, hogy mire költi a város. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az egriek jogos igényeire fordítják ezt az összeget, tehát vélhetően a helyiek életminőségét javító célokra. Korábban is kapott a város egy félmilliárdos forrást.