Emlékérmeket és díszokleveleket adtak át a Civil Közösségek Házában - 25 éves lett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri Csoportja
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25. jubileumi évfordulóját ünnepelte a Civil Közösségek Házában. Kitüntetéseket, díszokleveleket és emlékérmeket is átadtak a Máltais önkénteseknek.
Az egri Civil Közösségek Házában ünnepelték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri Csoportja fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumi rendezvényt hálaadó szentmise nyitotta meg a Nagyboldogasszony-templomban, melyet Dr. Csizmadia István kanonok celebrált. Az eseményen összesen tizenhárman részesültek kitüntetésben, négy fő emlékérmet vehetett át, és ketten díszoklevelet kaptak a Máltai Szeretetszolgálatban végzett, fáradhatatlan munkájuk elismeréseként.
Az eseményen beszédet mondott Kékesi Györgyné vezető, melyben kiemelte, hogy rengeteg rendkívüli dolgot vitt véghez a szervezet, és számos önkéntes akcióban vett részt.
—Több országos akcióban is részt vettünk, például a Kerékpár Kárpátaljára programban, valamint az 1 és 2 forintosok gyűjtésében. Már tizenöt éve bekapcsolódunk a karácsony előtti tartósélelmiszer-gyűjtésbe, és ősszel a tanszergyűjtésben is aktívan részt veszünk. Emellett rendszeresen részt veszünk összetartozó táborokban, ahol az elszakított országrészekből érkező gyermekek találkozhatnak az anyaország diákjaival. A táborok során számos program segíti a magyarságtudat erősítését és a barátságok kialakulását – mondta beszédében Kékesi Györgyné.
Azt is hozzátette, hogy a munkában nem csupán a Máltai Szeretetszolgálat tagjai vesznek részt: a Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusai is aktívan csomagolnak és gyűjtenek, emellett családsegítők is bekapcsolódnak a tevékenységbe. A program lehetőséget biztosít a középiskolások számára is, akik itt teljesíthetik 50 órás közösségi szolgálatukat.
2024 decemberében 310 csomagot osztottunk. 2022 augusztástól részt veszünk az élelmiszermentésben is részt veszünk
- emelte ki a vezető.
Kitüntetés, emlékérmet és díszoklevelet kaptak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai
Filemoni Boldogasszony emlékérmet kapott:
- Bab Mária
- Bíró Gabriella
- Pásztor Ágnes
- Noszticzius Adrienn
Emellett 13 fő részesült kitüntetésben, 17-en oklevelet vehettek át, míg díszoklevéllel ismerték el Kékesi Györgyné vezetőt és Szabolcsiné Lénárt Judit vezető-helyettest.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri Csoportja fennállásának 25. jubileumi ünnepsége a CKH-banFotók: Huszár Márk
