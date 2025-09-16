Emlékérmeket és díszokleveleket adtak át a Civil Közösségek Házában - 25 éves lett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri Csoportja

Az egri Civil Közösségek Házában ünnepelték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri Csoportja fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumi rendezvényt hálaadó szentmise nyitotta meg a Nagyboldogasszony-templomban, melyet Dr. Csizmadia István kanonok celebrált. Az eseményen összesen tizenhárman részesültek kitüntetésben, négy fő emlékérmet vehetett át, és ketten díszoklevelet kaptak a Máltai Szeretetszolgálatban végzett, fáradhatatlan munkájuk elismeréseként.

Fotó: Huszár Márk

Az eseményen beszédet mondott Kékesi Györgyné vezető, melyben kiemelte, hogy rengeteg rendkívüli dolgot vitt véghez a szervezet, és számos önkéntes akcióban vett részt.

—Több országos akcióban is részt vettünk, például a Kerékpár Kárpátaljára programban, valamint az 1 és 2 forintosok gyűjtésében. Már tizenöt éve bekapcsolódunk a karácsony előtti tartósélelmiszer-gyűjtésbe, és ősszel a tanszergyűjtésben is aktívan részt veszünk. Emellett rendszeresen részt veszünk összetartozó táborokban, ahol az elszakított országrészekből érkező gyermekek találkozhatnak az anyaország diákjaival. A táborok során számos program segíti a magyarságtudat erősítését és a barátságok kialakulását – mondta beszédében Kékesi Györgyné.

Azt is hozzátette, hogy a munkában nem csupán a Máltai Szeretetszolgálat tagjai vesznek részt: a Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusai is aktívan csomagolnak és gyűjtenek, emellett családsegítők is bekapcsolódnak a tevékenységbe. A program lehetőséget biztosít a középiskolások számára is, akik itt teljesíthetik 50 órás közösségi szolgálatukat.

2024 decemberében 310 csomagot osztottunk. 2022 augusztástól részt veszünk az élelmiszermentésben is részt veszünk

- emelte ki a vezető.

Filemoni Boldogasszony emlékérmet kapott:

Bab Mária

Bíró Gabriella

Pásztor Ágnes

Noszticzius Adrienn

Emellett 13 fő részesült kitüntetésben, 17-en oklevelet vehettek át, míg díszoklevéllel ismerték el Kékesi Györgyné vezetőt és Szabolcsiné Lénárt Judit vezető-helyettest.