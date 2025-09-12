42 perce
Sok szülő nem veszi észre időben: így jelzi a gyerek, ha baj van az orrmandulával
Valószínűleg mind ismerünk olyat, akinek eltávolították az orrmanduláját, vagy a garatmanduláját. A mandulagyulladás komoly fájdalommal jár, és súlyos szövődményei lehetnek, ha elhanyagoljuk.
Az ősz beköszöntével ismét felbukkanhatnak a betegségek. Nem is kell ehhez a rossz idő, elég, ha a gyerekek újra közösségbe kerülnek, iskolában, óvodában mindig van valami, ami miatt náthásak, köhögnek, fáj a torkuk, lázasak. Gyakran előfordul, hogy az orrmandula, garatmandula is gondot okoz. A mandulagyulladással kapcsolatban kérdeztük dr. Kristofori György siroki háziorvost.
Dr. Kristofori György elmondta, hogy a mandulák főleg kisgyermekkorban okoznak problémát, felnőtteknél ritkábban, bár az is előfordul.
Mi az orrmandula szerepe, mit okoz, ha megbetegszik?
– Az orrmandula szükséges szerv, a védekező rendszerünk egyik eleme. Van azonban, amikor nem tölti be a védekező szerepét, mert túlburjánzik, megnagyobbodik. Ekkor elzárja a váladék ürülésének útját, betegséget okozó góc lesz belőle, mert megtapadnak rajta a kórokozók – magyarázta dr. Kristofori György.
Elmondta, milyen tünetei vannak, ha nagyok az adenoidok (orrmandulák):
- Nyitott száj: főleg akkor vehető észre, ha a gyermek játszik, vagy belemerül valamibe. Nehezen kap levegőt, így a száján át veszi.
- Horkolás: szintén nehezen kap levegőt, emiatt alvás közben is nyitott szájjal lélegzik, ami horkoláshoz vezet.
- Folyamatosan beteg: a betegségre kap ugyan gyógyszert, de z csak tűzoltás, a probléma maga nem szűnik meg, így újra és újra előjön.
- Halláscsökkenés: a gyermek hol hall, hol nem hall, az orrmandula elállja a hanghullámok útját.
– Ebben az esetben nem arról van szó, hogy a gyermek nem akar meghallani valamit. A szülők sokszor mondják, hogy azt hallja meg, amit akar, de ebben az esetben ennek szervi okai vannak. Ilyenkor hallásvizsgálat is igazolja a csökkent hallást, és ha a fül-orr-gégész is visszaigazolja a problémát, akkor műtétet javasolnak – mondta a háziorvos, majd hozzátette, hogy nemcsak a hanghullámokat akadályozza a nagyobb orrmandula, hanem savós középfülgyulladást is okozhat, ebben az esetben a mandula eltávolítása után a dobhártyát is felszúrják.
– Az oltások hatására már alig találkozunk gennyes középfülgyulladással, de orrmandula-túltengésnél még előfordul. Ilyenkor nagyon fontos a dobüreg kiürítése, ezért kell felszúrni – magyarázta.
Dr. Kristofori György hozzátette, hogy csak 3 éves kor fölött műtenek a kórházakban, kisebbeket csak nagyon indokolt esetben egyetemi klinikákon. A műtét altatásban történik és ma már rutinműtétnek számít. Fontos, hogy utána nem szabad orrot fújni egy ideig.
– Az orrmandula hajlamos az újranövésre. Nálam is előfordult már, hogy egy-egy betegemet kétszer is műtöttek. Nagy többségben azonban a műtét megoldja a problémát –fogalmazott a háziorvos.
A garatmandula gyulladása
Dr. Kristofori György elmondta, hogy a garatmandula a garatban két oldalt található. Fontos védő szerepe van, hiszen ott helyezkedik el, ahol az étel lejut a nyelőcsőbe, a levegő a légcsőbe. A nyeléssel préselődik ki belőle a védő anyag. Ennek gyulladása drasztikusabb tünetekkel jár.
– Nem állandóan lobban be, hanem évente párszor magas lázzal, fájdalommal járó, úgynevezett tüszős mandulagyulladásként jelentkezik. Ilyenkor a mandula úgy néz ki, mint a karfiol, gennyes foltok jelennek meg rajta. Ezt minden esetben antibiotikummal kezeljük, mert magától nem múlik el – részletezte a háziorvos, aki hozzátette, hogy régebben adtak izomba antibiotikumot, de ma már tablettásan adják, ami pont azért nehéz a betegnek, mert sokszor a vizet lenyelni is nehéz, nemhogy a nagy méretű gyógyszert.
Elmondta, hogy műtétre akkor van szükség, ha valakinek évente 4-5 alkalommal fordul elő akut, heveny tüszős mandulagyulladás.
Ha elhanyagoljuk, szövődményként szívizomgyulladás, reumás láz betegség, veseszövetgyulladás léphet fel
– figyelmeztetett dr. Kristofori György.
Hozzátette, hogy ha valakinek csúnya a mandulája, de nem sokszor fordul elő, az nem ok a műtétre. Ha azonban gennyet lehet kipréselni a garatmandulából, akkor megszűnik a védőfunkciója, góccá alakul.
– A garatmandula eltávolítását is altatásban végzik, de a műtét után, pár napig kórházban kell maradni, mert bevérzés lehet, ami veszélyes. Az orrmandula eltávolítása után a beteg hazamehet másnap legtöbb esetben, de a garatmandula kivétele után pár napig orvosi felügyeletre van szükség – fogalmazott dr. Kristofori György.
A háziorvos elmondta, hogy a gyerekeknél az orrmandula megbetegedése a gyakoribb, de sokszor a kettő együtt fordul elő, ilyen esetben mindkettőt kiveszik.
Nem csak mandulagyulladás fordulhat elő
Dr. Kristofori György felhívta a figyelmet arra, hogy egyéb betegségek is köthetők a mandulákhoz.
Mandula körüli tályog alakulhat ki az idült gyulladással küzdő betegnél, erre akkor gyanakodhatunk, ha a eltorzul a lágyszájpad, az uvula féloldalassá válik, esetleg szájzár alakul ki, ami lehet annyira súlyos is, hogy a beteg csak szívószállal képes inni
– magyarázta a háziorvos.
Kiemelte, hogy ebben az esetben mindenképpen fül-orr-gégészhez kell fordulni, aki befekteti a beteget a kórházba és a tályogot ki kell üríteni, valamint vénás antibiotikumot is alkalmaznak. Ez után egy pihenési időt követően a beteget előjegyzik a műtétre.
– A tályog ritkább, mint a mandulagyulladás, de nálam is előfordul néhány beteg évente – tette hozzá dr. Kristofori György.
Azt is elmondta a háziorvos, hogy bár a garatmandulát a gyökerével együtt kimetszik, mégis előfordulhat, hogy visszamarad utána csonk, ami aztán begyulladhat.
– Volt, amikor jött a beteg, megvizsgáltam, tüszős mandulagyulladás. Csodálkozva mondja, hogy de hát neki kivették a garatmandulát. Igen ám, de a csonk is begyulladhat, csak már nem okoz annyira erős tüneteket, mintha a mandula ott maradt volna – fogalmazott dr. Kristofori György, aki elárulta, hogy évente 4-5 ilyen esettel találkozik.
