Sok szülő nem veszi észre időben: így jelzi a gyerek, ha baj van az orrmandulával

– Az oltások hatására már alig találkozunk gennyes középfülgyulladással, de orrmandula-túltengésnél még előfordul. Ilyenkor nagyon fontos a dobüreg kiürítése, ezért kell felszúrni – magyarázta.

Dr. Kristofori György hozzátette, hogy csak 3 éves kor fölött műtenek a kórházakban, kisebbeket csak nagyon indokolt esetben egyetemi klinikákon. A műtét altatásban történik és ma már rutinműtétnek számít. Fontos, hogy utána nem szabad orrot fújni egy ideig.

– Az orrmandula hajlamos az újranövésre. Nálam is előfordult már, hogy egy-egy betegemet kétszer is műtöttek. Nagy többségben azonban a műtét megoldja a problémát –fogalmazott a háziorvos.

A garatmandula gyulladása

Dr. Kristofori György elmondta, hogy a garatmandula a garatban két oldalt található. Fontos védő szerepe van, hiszen ott helyezkedik el, ahol az étel lejut a nyelőcsőbe, a levegő a légcsőbe. A nyeléssel préselődik ki belőle a védő anyag. Ennek gyulladása drasztikusabb tünetekkel jár.

– Nem állandóan lobban be, hanem évente párszor magas lázzal, fájdalommal járó, úgynevezett tüszős mandulagyulladásként jelentkezik. Ilyenkor a mandula úgy néz ki, mint a karfiol, gennyes foltok jelennek meg rajta. Ezt minden esetben antibiotikummal kezeljük, mert magától nem múlik el – részletezte a háziorvos, aki hozzátette, hogy régebben adtak izomba antibiotikumot, de ma már tablettásan adják, ami pont azért nehéz a betegnek, mert sokszor a vizet lenyelni is nehéz, nemhogy a nagy méretű gyógyszert.

Elmondta, hogy műtétre akkor van szükség, ha valakinek évente 4-5 alkalommal fordul elő akut, heveny tüszős mandulagyulladás.

Ha elhanyagoljuk, szövődményként szívizomgyulladás, reumás láz betegség, veseszövetgyulladás léphet fel

– figyelmeztetett dr. Kristofori György.

Hozzátette, hogy ha valakinek csúnya a mandulája, de nem sokszor fordul elő, az nem ok a műtétre. Ha azonban gennyet lehet kipréselni a garatmandulából, akkor megszűnik a védőfunkciója, góccá alakul.

– A garatmandula eltávolítását is altatásban végzik, de a műtét után, pár napig kórházban kell maradni, mert bevérzés lehet, ami veszélyes. Az orrmandula eltávolítása után a beteg hazamehet másnap legtöbb esetben, de a garatmandula kivétele után pár napig orvosi felügyeletre van szükség – fogalmazott dr. Kristofori György.