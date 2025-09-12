szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betegségek

32 perce

Sok szülő nem veszi észre időben: így jelzi a gyerek, ha baj van az orrmandulával

Címkék#Dr Kristofori György#garatmandula#orrmandula#műtét

Valószínűleg mind ismerünk olyat, akinek eltávolították az orrmanduláját, vagy a garatmanduláját. A mandulagyulladás komoly fájdalommal jár, és súlyos szövődményei lehetnek, ha elhanyagoljuk.

Elek Andrea

Az ősz beköszöntével ismét felbukkanhatnak a betegségek. Nem is kell ehhez a rossz idő, elég, ha a gyerekek újra közösségbe kerülnek, iskolában, óvodában mindig van valami, ami miatt náthásak, köhögnek, fáj a torkuk, lázasak. Gyakran előfordul, hogy az orrmandula, garatmandula is gondot okoz. A mandulagyulladással kapcsolatban kérdeztük dr. Kristofori György siroki háziorvost.

A mandulagyulladásnak sokszor komoly szövődményei is lehetnek
A mandulagyulladásnak sokszor komoly szövődményei is lehetnek
Forrás: Shutterstock

Dr. Kristofori György elmondta, hogy a mandulák főleg kisgyermekkorban okoznak problémát, felnőtteknél ritkábban, bár az is előfordul. 

Mi az orrmandula szerepe, mit okoz, ha megbetegszik?

– Az orrmandula szükséges szerv, a védekező rendszerünk egyik eleme. Van azonban, amikor nem tölti be a védekező szerepét, mert túlburjánzik, megnagyobbodik. Ekkor elzárja a váladék ürülésének útját, betegséget okozó góc lesz belőle, mert megtapadnak rajta a kórokozók – magyarázta dr. Kristofori György.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Elmondta, milyen tünetei vannak, ha nagyok az adenoidok (orrmandulák):

  • Nyitott száj: főleg akkor vehető észre, ha a gyermek játszik, vagy belemerül valamibe. Nehezen kap levegőt, így a száján át veszi.
  • Horkolás: szintén nehezen kap levegőt, emiatt alvás közben is nyitott szájjal lélegzik, ami horkoláshoz vezet.
  • Folyamatosan beteg: a betegségre kap ugyan gyógyszert, de z csak tűzoltás, a probléma maga nem szűnik meg, így újra és újra előjön.
  • Halláscsökkenés: a gyermek hol hall, hol nem hall, az orrmandula elállja a hanghullámok útját.

– Ebben az esetben nem arról van szó, hogy a gyermek nem akar meghallani valamit. A szülők sokszor mondják, hogy azt hallja meg, amit akar, de ebben az esetben ennek szervi okai vannak. Ilyenkor hallásvizsgálat is igazolja a csökkent hallást, és ha a fül-orr-gégész is visszaigazolja a problémát, akkor műtétet javasolnak – mondta a háziorvos, majd hozzátette, hogy nemcsak a hanghullámokat akadályozza a nagyobb orrmandula, hanem savós középfülgyulladást is okozhat, ebben az esetben a mandula eltávolítása után a dobhártyát is felszúrják.

– Az oltások hatására már alig találkozunk gennyes középfülgyulladással, de orrmandula-túltengésnél még előfordul. Ilyenkor nagyon fontos a dobüreg kiürítése, ezért kell felszúrni – magyarázta.

Dr. Kristofori György hozzátette, hogy csak 3 éves kor fölött műtenek a kórházakban, kisebbeket csak nagyon indokolt esetben egyetemi klinikákon. A műtét altatásban történik és ma már rutinműtétnek számít. Fontos, hogy utána nem szabad orrot fújni egy ideig.

– Az orrmandula hajlamos az újranövésre. Nálam is előfordult már, hogy egy-egy betegemet kétszer is műtöttek. Nagy többségben azonban a műtét megoldja a problémát –fogalmazott a háziorvos.

A garatmandula gyulladása

Dr. Kristofori György elmondta, hogy a garatmandula a garatban két oldalt található. Fontos védő szerepe van, hiszen ott helyezkedik el, ahol az étel lejut a nyelőcsőbe, a levegő a légcsőbe. A nyeléssel préselődik ki belőle a védő anyag. Ennek gyulladása drasztikusabb tünetekkel jár. 

– Nem állandóan lobban be, hanem évente párszor magas lázzal, fájdalommal járó, úgynevezett tüszős mandulagyulladásként jelentkezik. Ilyenkor a mandula úgy néz ki, mint a karfiol, gennyes foltok jelennek meg rajta. Ezt minden esetben antibiotikummal kezeljük, mert magától nem múlik el – részletezte a háziorvos, aki hozzátette, hogy régebben adtak izomba antibiotikumot, de ma már tablettásan adják, ami pont azért nehéz a betegnek, mert sokszor a vizet lenyelni is nehéz, nemhogy a nagy méretű gyógyszert.

Elmondta, hogy műtétre akkor van szükség, ha valakinek évente 4-5 alkalommal fordul elő akut, heveny tüszős mandulagyulladás.

Ha elhanyagoljuk, szövődményként szívizomgyulladás, reumás láz betegség, veseszövetgyulladás léphet fel

– figyelmeztetett dr. Kristofori György.

Hozzátette, hogy ha valakinek csúnya a mandulája, de nem sokszor fordul elő, az nem ok a műtétre. Ha azonban gennyet lehet kipréselni a garatmandulából, akkor megszűnik a védőfunkciója, góccá alakul.

– A garatmandula eltávolítását is altatásban végzik, de a műtét után, pár napig kórházban kell maradni, mert bevérzés lehet, ami veszélyes. Az orrmandula eltávolítása után a beteg hazamehet másnap legtöbb esetben, de a garatmandula kivétele után pár napig orvosi felügyeletre van szükség – fogalmazott dr. Kristofori György.

A háziorvos elmondta, hogy a gyerekeknél az orrmandula megbetegedése a gyakoribb, de sokszor a kettő együtt fordul elő, ilyen esetben mindkettőt kiveszik.

Nem csak mandulagyulladás fordulhat elő

Dr. Kristofori György felhívta a figyelmet arra, hogy egyéb betegségek is köthetők a mandulákhoz.

Mandula körüli tályog alakulhat ki az idült gyulladással küzdő betegnél, erre akkor gyanakodhatunk, ha a eltorzul a lágyszájpad, az uvula féloldalassá válik, esetleg szájzár alakul ki, ami lehet annyira súlyos is, hogy a beteg csak szívószállal képes inni

– magyarázta a háziorvos.

Kiemelte, hogy ebben az esetben mindenképpen fül-orr-gégészhez kell fordulni, aki befekteti a beteget a kórházba és a tályogot ki kell üríteni, valamint vénás antibiotikumot is alkalmaznak. Ez után egy pihenési időt követően a beteget előjegyzik a műtétre.

– A tályog ritkább, mint a mandulagyulladás, de nálam is előfordul néhány beteg évente – tette hozzá dr. Kristofori György.

Azt is elmondta a háziorvos, hogy bár a garatmandulát a gyökerével együtt kimetszik, mégis előfordulhat, hogy visszamarad utána csonk, ami aztán begyulladhat.

– Volt, amikor jött a beteg, megvizsgáltam, tüszős mandulagyulladás. Csodálkozva mondja, hogy de hát neki kivették a garatmandulát. Igen ám, de a csonk is begyulladhat, csak már nem okoz annyira erős tüneteket, mintha a mandula ott maradt volna – fogalmazott dr. Kristofori György, aki elárulta, hogy évente 4-5 ilyen esettel találkozik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu