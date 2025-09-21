2 órája
A hevesi községben volt minden - szarvaspörkölt, táncoslábú nagyik, fröccsivó verseny
Markazon idén is dallal, tánccal ünnepelték meg a szőlő leszüretelését. A Markazi Szüreti Mulatságot immár másfél évtizede rendezik meg a mátraalji községben.
Immár másfél évtizede hagyomány a Markazi Szüreti Mulatság a mátraalji településen a Markazi Turisztikai és Kulturális Egyesület szervezésében. Szombaton ismét összegyűlt a falu apraja, nagyja a Kézműves ház udvarán, hogy zenével, énekkel, tánccal, finom falatokkal, friss musttal és zamatos borral ünnepelje meg a szőlő leszüretelését. A vidám hangulatot az esemény szlogenje – Ahol élmény a hagyomány – idén is jól tükrözte.
A Markazi Szüreti Mulatságon a falu apraja, nagyja részt vesz minden évben
A szomszédos Kondérosok utcájából a vadfőző verseny jóvoltából már jókor ínycsiklandó illatok szálltak a mulatság helyszíne felé, ahol a tradicionális mustkészítéssel ismerkedhettek az érdeklődők, mi több, meg is kóstolhatták a szőlő frissen préselt levét. Eközben már énekelt az Örökifjak Daloskört, a helyi óvodások és iskolások is bemutatták a műsorukat, aztán pedig a helyi nagy kedvenc Táncoslábú Nagyik fellépése következett.
Markazi Szüreti MulatságFotók: Czímer Tamás/heol.hu
A 3262 Mono Band után a legbátrabbak viadala következett idén is – a fröccsivó verseny. A feltüzesedett hangulatban nagy sikert aratott a domoszlói Fiastyúk Néptáncegyüttes, utánuk pedig a markazi Mészáros Árpi fellépése.
Az esti programokat Holló László polgármester köszöntője vezette be. A Dirty Barbies koncertje után retró diszkó zárta a markazi szüreti mulatságot.
