Egyre több a súlyos beteg az egri kórházban, akiket a hozzátartozók nem tudnak hazavinni

Az egri Markhot Ferenc Kórház 2025 első felében számos területen ért el kiemelkedő eredményeket. Az intézmény orvosi létszáma növekedett, és sok fiatal szakember csatlakozott a csapathoz, ami friss lendületet adott a mindennapi munkának. A laborcentralizáció és az egységes informatikai rendszerek bevezetése pedig erős alapot biztosít a szakmai munka összehangolásához. Többek között ez derül ki a kórház beszámolójából, melyet a Heves Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének késztettek.

A Markhot Ferenc Kórház szakember ellátottsága

Az orvosok és szakorvosok száma folyamatosan emelkedik minden szakképzettségi szinten. Egyéb egyetemi diplomával rendelkezők létszáma 2024-ben lényegesen nem változott, de összességében mind az orvosi, mind az egyéb egyetemi végzettségűek számában növekedés figyelhető meg. A szakorvosi létszám növekedését azonban árnyalja, hogy egyre több orvos részmunkaidős, havi 60 óra alatti szerződéssel dolgozik.

A szakdolgozók között a szakképzett dolgozók száma csökkent, míg a szakképzettség nélküli egészségügyi dolgozók (segédápolók, segédasszisztensek, adminisztráció) létszáma nőtt.

2025 első felében az orvosi létszám 3,8 százalékkal nőtt, ezen belül a szakorvosok száma 4,8 százalékkal emelkedett. A gyógyszerészek, szakgyógyszerészek, valamint az egyéb egyetemi végzettséggel dolgozók létszáma nem változott. Az egészségügyi dolgozók száma összességében 16,09 százalékkal nőtt, nagyrészt a Parádfürdői Állami Kórház gazdasági területének integrációja miatt.

Fekvőbeteg szakellátás

A belgyógyászati szakma az infektológiával közös épületben, a Belgyógyászati-Infektológiai Centrumként működik. Az osztályon sok fiatal, kezdő orvos dolgozik. A fiatal szakemberek megtartását segíti a Ringelhann Béla ösztöndíj 2025 elején megduplázott összege, valamint az osztályvezető korszerű, fiatalos szemlélete.

Az intézmény ápolásszakmai létszáma 1135. Az elmúlt időszakban 19 új munkatárs szerzett képzettséget. A szakdolgozók folyamatos visszapótlása mellett az országos hiány itt is érzékelhető, és az ápolók leterheltsége folyamatosan nő. Egyre több rossz állapotú beteg kerül a kórházba, akiket a hozzátartozók nem tudnak hazavinni, így az intézményben maradnak. Mindkét krónikus belgyógyászati osztály teljes kapacitással működik.