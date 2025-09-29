Egyre több a súlyos beteg az egri kórházban, akiket a hozzátartozók nem tudnak hazavinni

szeptember 29., hétfő

Az egészségügyi ellátás egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, ám a fejlődés jelei egyértelműek. A Markhot Ferenc Kórház 2025 első felében jelentős előrelépéseket ért el az orvosi létszám, a szakmai munka és a betegellátás terén.

Az egri Markhot Ferenc Kórház 2025 első felében számos területen ért el kiemelkedő eredményeket. Az intézmény orvosi létszáma növekedett, és sok fiatal szakember csatlakozott a csapathoz, ami friss lendületet adott a mindennapi munkának. A laborcentralizáció és az egységes informatikai rendszerek bevezetése pedig erős alapot biztosít a szakmai munka összehangolásához. Többek között ez derül ki a kórház beszámolójából, melyet a Heves Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének késztettek.

Sokat fejlődött a Markhot Ferenc Kórház az utóbbi időkben Fotó: MW

A Markhot Ferenc Kórház szakember ellátottsága

Az orvosok és szakorvosok száma folyamatosan emelkedik minden szakképzettségi szinten. Egyéb egyetemi diplomával rendelkezők létszáma 2024-ben lényegesen nem változott, de összességében mind az orvosi, mind az egyéb egyetemi végzettségűek számában növekedés figyelhető meg. A szakorvosi létszám növekedését azonban árnyalja, hogy egyre több orvos részmunkaidős, havi 60 óra alatti szerződéssel dolgozik.

A szakdolgozók között a szakképzett dolgozók száma csökkent, míg a szakképzettség nélküli egészségügyi dolgozók (segédápolók, segédasszisztensek, adminisztráció) létszáma nőtt.

2025 első felében az orvosi létszám 3,8 százalékkal nőtt, ezen belül a szakorvosok száma 4,8 százalékkal emelkedett. A gyógyszerészek, szakgyógyszerészek, valamint az egyéb egyetemi végzettséggel dolgozók létszáma nem változott. Az egészségügyi dolgozók száma összességében 16,09 százalékkal nőtt, nagyrészt a Parádfürdői Állami Kórház gazdasági területének integrációja miatt.

Fekvőbeteg szakellátás

A belgyógyászati szakma az infektológiával közös épületben, a Belgyógyászati-Infektológiai Centrumként működik. Az osztályon sok fiatal, kezdő orvos dolgozik. A fiatal szakemberek megtartását segíti a Ringelhann Béla ösztöndíj 2025 elején megduplázott összege, valamint az osztályvezető korszerű, fiatalos szemlélete.

Az intézmény ápolásszakmai létszáma 1135. Az elmúlt időszakban 19 új munkatárs szerzett képzettséget. A szakdolgozók folyamatos visszapótlása mellett az országos hiány itt is érzékelhető, és az ápolók leterheltsége folyamatosan nő. Egyre több rossz állapotú beteg kerül a kórházba, akiket a hozzátartozók nem tudnak hazavinni, így az intézményben maradnak. Mindkét krónikus belgyógyászati osztály teljes kapacitással működik.

Az onkológiai osztállyal együttműködve prehabilitációs szakrendelés indult, amely a daganatos betegek kezelésre és életmódváltásra való felkészítését támogatja. A szakrendelés csapatában szakorvos, ápoló, pszichológus, dietetikus, gyógytornász és szükség esetén szociális segítő dolgozik.

Intézményi adatok

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház három telephelyen 990 fekvőbeteg ággyal és 20 újszülött férőhellyel biztosít ellátást. Aktív fekvőbeteg szakellátás 752 ágyon, krónikus és rehabilitációs ellátás 238 ágyon zajlik. 2024-ben összesen 33 ezer 81 aktív fekvőbeteget ápoltak, 2025 első felében pedig 16 ezer 898 beteg távozott.

Az újszülöttek száma 2024-ben 1231, míg 2025. júniusig 562 volt.

Az aktív szakellátás átlagos ápolási napja 2024-ben 4,4 nap volt, ami 2025 első felében 5,4 napra nőtt. Az ágykihasználtság 53,3 százalékról 67,2 százalékra emelkedett. A krónikus ágykihasználás 2025-ben 83 százalékról 90 százalékra nőtt.

Műszerbeszerzések

2024-ben több mint 60 millió forint értékben szereztek be nagy értékű műszereket, például ultrahangos és pneumatikus vesekőzúzó készüléket, videolaryngoscopot, látásvizsgáló eszközt és ultrahangfejeket. 2025. július 31-ig az intézmény 172 millió forint értékben vásárolt gyógyításhoz szükséges műszereket és eszközöket. A Markhot Ferenc Kórház 2025 első felében elért eredményei azt mutatják, hogy az intézmény nemcsak a betegellátás színvonalát emeli, hanem a szakemberek fejlődését és megtartását is támogatja.

 

