Útlezárások Gyöngyös környékén: a bringásoké lesz az elsőbbség a Mátra Kör idején

Útlezárások lesznek a hétvégén Gyöngyösön és térségében a Mátra Kör Országúti Amatőr Kerékpárverseny biztonságos megrendezése érdekében. A gyöngyösi városháza közleménye szerint a szeptember 7-én 10 és 14 óra között zajló sportesemény startja a gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolánál lesz, a bringások pedig a Mátraháza - Parád - Recsk - Tarnaszentmária - Verpelét - Kisnána - Domoszló - Markaz - Abasár - Pálosvörösmart - Mátrafüred útvonalon haladnak.

A Mátra Kör ideje alatt a bringások élveznek elsőbbséget a Mátra útjain

Az érintett útszakaszok:

- a 24-es főút Gyöngyös -Parád - Eger szakasza

- a Verpelét - Sirok összekötő út

- a Gyöngyös - Verpelét - Eger összekötő út

- a Mátrafüred - Abasár összekötő út

Teljes útlezárás lesz szeptember 7-én:

- a 24-es főút Mátraháza (Kékestető bekötő út csomópont) - Parádsasvár bekötő út csomópont közötti szakaszán 10 órától 11 óra 15 percig

Részleges elkorlátozás lesz szeptember 7-én:

- a mátrafüredi befutó szakaszán, a 24-es főút 6+808 – 7+233 kilométer közötti szakaszán, 2 méter szélességben

A Mátra Kör három évtizedes múltra tekinthet vissza

A szervezők kérik a közlekedők türelmét és megértését a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében.

A Gyöngyösi Triatlon, Atlétikai és Szabadidősport Klub (GYÖTRI) 31. alkalommal rendezi meg a Mátra Kört. Idén a szokásos 73 kilométer mellett rövidebb, 13 kilométeres távon is rajthoz állhatnak a versenyzők. A teljes kör nehéz, de teljesíthető kihívást jelent a felkészült amatőröknek is a Mátra festői környezetében. Az idei évben a versenyünk része az Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége (AKESZ) versenysorozatának, a rövidebb táv fiatalabb és idősebb korosztályok versenyzőinek nyújt pontszerzési lehetőséget. Azok számára, akik az Olimpiai Ötpróba sorozatban szeretnének pontokat gyűjteni, a 73 kilométeres távon ezt megtehetik. A Mátra Kör napján, Mátrafüreden a verseny ideje alatt futó és országúti kerékpár sportágakban ötpróba pontgyűjtési lehetőséget is biztosítunk.