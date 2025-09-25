Gyermekcsoportok kígyózó sora várta, hogy bejusson a mátrafüredi nyílt napra

Csütörtökön rendezte meg az Egererdő Erdészeti Zrt. a XIV. Mátrai Erdészeti Nyílt Nap rendezvénysorozatát, amelynek idén is a mátrafüredi az Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont. A természet csendjét Mátrafüreden immár 14 éve gyermekzsivaj töri meg azon a napon, amikor óvodás, általános- és középiskolás diákok százai jönnek el a Mátra kapujába, hogy még többet tudjanak meg a természetről, az erdők növényeiről, állatairól, a faanyag hasznosításáról, az erdészek változatos munkájáról.

A Mátrai Erdészeti Nyílt Napon évről évre gyerekek százainak beszélnek az erdészek az erdők világáról

Már a megnyitón több óvodás- és diákcsoport hallgatta meg Urbán Pál, az Egererdő Erdészeti Zrt. főmérnöke köszöntőjét. Mint mondta, Magyarország termőterületének egynegyede erdő, és ezt alig több, minr 4 ezer erdész kezeli.

– Ez olyan kis létszám, hogy nagyon keveseknek van a közvetlen baráti, rokoni körében erdész, akitől hiteles információkat tud kapni. Ezért fontos az, hogy itt ma lehet nekik kérdéseket feltenni, interaktívak a nyílt napunk programjai. Olyan információkhoz juthatnak ezzel a gyerekek, amelyek adott esetben sem a médiában, sem a tankönyvekben nem találhatóak meg. Az erdész szakma csak néhány száz éve létezik, azóta, hogy rájöttek Európában, nem lesz több faanyag a társadalom számára, ha valaki nem gondoskodik erről. Gondoljunk bele, hogyan tudnánk faanyag nélkül élni? Hogyan nézne ki az otthonunk fa felhasználása nélkül? Ehhez vegyük hozzá a papírt – a vécépapírt is. Mivel a Föld lakosságszáma nő, és az egy főre jutó igény is nő, így illúzió azt tervezgetni, hogy nagy területeken az eddigi gazdálkodással felhagyjunk. Az erdészeknek ezért az a kettős feladat jutott, hogy továbbra is biztosítsák a faanyagot ezekhez az igényekhez úgy, hogy az utódainkra több és jobb minőségű erdőt hagyjunk – fogalmazott Urbán Pál.

Antal Gábor, a mátrafürdi technikum igazgatója kiemelte, hogy a nyílt nap igen komoly hagyományokkal rendelkező rendezvény a mátrafüredi iskolában.

– Nagyon kevés az olyan gazdasági területen működő vállalat, szereplő, amely ilyen régen felismerte a tudatformálásnak, illetve a gyermekek nevelésének ezt a spektrumát. Az időben elkezdett információ és tapasztalat átadás hatalmas hatással van később a gyermekek személyiségfejlődésére, az Egererdő kapcsán a természethez való viszonyuk kialakítására – fogalmazott Antal Gábor.