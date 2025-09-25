2 órája
Gyermekcsoportok kígyózó sora várta, hogy bejusson a mátrafüredi nyílt napra
Az erdők világával, az erdészek munkájával ismerkedtek Mátrafüreden a diákcsoportok. A Mátrai Erdészeti Nyílt Nap már óvodáskortól hasznos ismereteket nyújt a gyerekeknek.
Csütörtökön rendezte meg az Egererdő Erdészeti Zrt. a XIV. Mátrai Erdészeti Nyílt Nap rendezvénysorozatát, amelynek idén is a mátrafüredi az Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont. A természet csendjét Mátrafüreden immár 14 éve gyermekzsivaj töri meg azon a napon, amikor óvodás, általános- és középiskolás diákok százai jönnek el a Mátra kapujába, hogy még többet tudjanak meg a természetről, az erdők növényeiről, állatairól, a faanyag hasznosításáról, az erdészek változatos munkájáról.
Már a megnyitón több óvodás- és diákcsoport hallgatta meg Urbán Pál, az Egererdő Erdészeti Zrt. főmérnöke köszöntőjét. Mint mondta, Magyarország termőterületének egynegyede erdő, és ezt alig több, minr 4 ezer erdész kezeli.
– Ez olyan kis létszám, hogy nagyon keveseknek van a közvetlen baráti, rokoni körében erdész, akitől hiteles információkat tud kapni. Ezért fontos az, hogy itt ma lehet nekik kérdéseket feltenni, interaktívak a nyílt napunk programjai. Olyan információkhoz juthatnak ezzel a gyerekek, amelyek adott esetben sem a médiában, sem a tankönyvekben nem találhatóak meg. Az erdész szakma csak néhány száz éve létezik, azóta, hogy rájöttek Európában, nem lesz több faanyag a társadalom számára, ha valaki nem gondoskodik erről. Gondoljunk bele, hogyan tudnánk faanyag nélkül élni? Hogyan nézne ki az otthonunk fa felhasználása nélkül? Ehhez vegyük hozzá a papírt – a vécépapírt is. Mivel a Föld lakosságszáma nő, és az egy főre jutó igény is nő, így illúzió azt tervezgetni, hogy nagy területeken az eddigi gazdálkodással felhagyjunk. Az erdészeknek ezért az a kettős feladat jutott, hogy továbbra is biztosítsák a faanyagot ezekhez az igényekhez úgy, hogy az utódainkra több és jobb minőségű erdőt hagyjunk – fogalmazott Urbán Pál.
Antal Gábor, a mátrafürdi technikum igazgatója kiemelte, hogy a nyílt nap igen komoly hagyományokkal rendelkező rendezvény a mátrafüredi iskolában.
– Nagyon kevés az olyan gazdasági területen működő vállalat, szereplő, amely ilyen régen felismerte a tudatformálásnak, illetve a gyermekek nevelésének ezt a spektrumát. Az időben elkezdett információ és tapasztalat átadás hatalmas hatással van később a gyermekek személyiségfejlődésére, az Egererdő kapcsán a természethez való viszonyuk kialakítására – fogalmazott Antal Gábor.
Egy ünnepélyes nyereményátadásra is sor került. Az ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általanos Iskola ökoszakköre, több tucat iskolával együtt, részt vett a Mátravasút és a Mátrafüredi Erdészeti Erdei Iskola idei közös programján. A csoportok képeiből nyereményjátékot indított az Egererdő a Facebook-oldalán, és ők kapták a legtöbb lájkot a szavazóktól. A kisvasúti élménykupont Dudás Bélától, az Egererdő Mátrafüredi Erdészet vezetőjétől vették át a gyerekek.
Fotók: Czímer Tamás/heol.hu
A Mátrai Erdészeti Nyílt Nap idén is az interaktív ismeretszerzés alkalma volt a gyerekeknek
A nyílt napon az esős idő miatt a programok zömét az aulában rendezték meg, amely zsúfolásig megtelt az általános iskolás és óvodás csoportokkal. A különböző állomásokból álló kínálat során az erdők világának és az erdészek munkájának minden részletével megismerkedhettek a gyerekek. Életkortól függetlenül nagy érdeklődéssel figyelték az egyes standoknál az erdészek játékos, interaktív formában adott ismertetőjét. Egyebek között az erdei növények magvaival, leveleivel, terméseivel lehetett megismerkedni. Az erdei gyümölcsöket, az ízesítésükkel készült süteményeket, s a belőlük készített szörpöket meg is lehetett kóstolni. A tűzoltók az erdőtüzek megelőzésének mikéntjéről beszéltek a gyerekeknek. Az udvaron a láncfűrészes szoborfaragás rejtelmeibe avatták be a látogatókat, akik erdészeti munkagépekkel is megismerkedhettek.
