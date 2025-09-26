Fontos közlekedési változás jön a Mátrai Erőmű környékén

Október 1-jén megkezdődnek az MVM Mátra Energia Zrt. közforgalom számára is megnyitott „Északi összekötő” magánút felújítási munkálatai, amely alatt félpályás útlezárás és forgalmi rend változás lesz érvényben. A felújítás első üteme 2025. október 1. és december 5. között, míg a második ütem 2026. március 16. és 2026. július 10. között zajlik – számolt be a felújításokról az MVM Mátra Energia Zrt.

Megkezdődik az „Északi összekötő” út felújítása a Mátrai Erőműnél – forgalmi rend változik

Forrás: VM Mátra Energia Zrt.

Ezt kell tudni az útfelújításról

A felújítás nemcsak a meglévő burkolat cseréjét jelenti, hanem az útpálya szélesítését és megerősítését is, így az a jövőben képes lesz kiszolgálni a Mátrai Erőmű területén épülő, új CCGT erőmű megnövekedett építési forgalmát.

A munkálatok idején az „Északi összekötő” úton egyirányú forgalmi rend lesz érvényben a Mátrai Erőmű és a Mátrai Erőmű Ipari Park irányába. A személygépkocsik és a 3,5 tonna alatti kisteherautók a térképen lilával jelzett útszakaszokon közlekedhetnek, míg az autóbusz-forgalom a kékkel jelzett útvonalakat használhatja. A teherforgalom kizárólag a zölddel jelölt útvonalakon haladhat, Visonta és Halmajugra településeken keresztül nem engedélyezett az áthaladás.

Az MVM Mátra Energia Zrt. kéri az érintett közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, és kövessék a kijelölt útvonalakat. A társaság jelezte: amennyiben a forgalomszabályozásban változás történik, időben tájékoztatják a lakosságot.

