Feledhetetlen élményre vágysz? - Pattanj kutyaszánra a Mátrában!

Hering Tamás éppen 10 éve kezdte a mátrai kutyafogat túrákat indítani, 2015. május elsején szállított először utasokat kutyák húzta kocsiján a Mátra erdeiben. Szerdán reggel a kutyák befogása közben beszélgettünk Hering Tamással, és négy aznapi utasa társaságában megismerkedtünk az állatokkal is.

A mátrai kutyafogat indulásra készül - Hering Tamás fogja be az engedelmes kutyáit

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Hering Tamás 1994 óta foglalkozik szánhúzó kutyákkal Mátrafüreden, 1997 óta versenyez velük. Az Európa-bajnok, világbajnoki 3. helyezett versenyző nagyon büszke a kutyáira, mint mondta, az ő ügyességüknek köszönhetően több mint 170 alkalommal állhattak dobogón, főként nemzetközi versenyeken. Jelenleg 36 kutyája van, többségük alaszkai, illetve szibériai husky, de akad greyster is. A házőrző egy staffordshire terrier, de már ő is husky-nak érzi magát, mert köztük nőtt fel, tette hozzá Tamás nevetve.

– Az állomány most alapos fiatalításon megy át, néhány húzókutyám kiöregedett a versenyzésből. Ebben a szezonban nem is álltunk rajthoz, de a novemberi, gyömrői versenyen már "mélyvízbe kerülnek" a fiatalok, hogy itthon megszokják a versenyzést a január-márciusi nemzetközi megmérettetésekre. A következő évekre az utánpótlást 10 kölyök jelenti, és 1 "nyugdíjas" él közöttünk. A kölyköket 4 hónapos korban kezdjük el futtatni. Először csak szabadon szaladnak az edzőkocsi mellett. Ha elfáradnak, akkor felvesszük őket. 8-10 hónapos kor környékén próbáljuk meg először bekötni őket. Kezdetben csak 50-100 métert húznak, majd fokozatosan mindig többet. 1 éves koruktól vannak a pálya elejétől bekötve a csapattal, és ha a fiatal kutyák még nem is húznak végig, mert elfáradnak, hamar megerősödnek ehhez – magyarázta Hering Tamás.

A mátrai kutyafogat 10 évvel ezelőtti indulását maguk a turisták "követelték ki"

A túrák indításának ötlete a versenyzésből jött, hiszen ez is egy edzés a kutyáknak, tette hozzá Tamás.

– A kutyák a tréningek során edzőkocsit húznak, és kezdetben a barátaimat vittem egy Trabantból átalakított kocsin. A turisták azonban rendre felfigyeltek ránk, és mindig megkérdezték, felülhetnének-e ők is, ki szeretnék próbálni. És 10 éve elindult a rendszeres túrázás. A husky kutyáknak rendszeresen nagy szükségük van a futásra, a húzásra, hatalmas a mozgásigényük. Az a cél, hogy dolgozzanak a kutyák, mert ha nem fárasztom le eléggé őket, otthon szétszednek mindent. A szezon ősztől-tavaszig tart, akkor naponta két kört is megyünk, főleg hétvégén. Mátrafüred központjától egy ugrásnyira csörgedezik a Bene-patak, innen szoktunk indulni – részletezte Tamás.