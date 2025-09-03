1 órája
Feledhetetlen élményre vágysz? - Pattanj kutyaszánra a Mátrában!
Hering Tamás és a szánhúzó kutyái. A mátrai kutyafogat már egy évtizede elvarázsolja a természetet és a kutyákat kedvelő turistákat.
Hering Tamás éppen 10 éve kezdte a mátrai kutyafogat túrákat indítani, 2015. május elsején szállított először utasokat kutyák húzta kocsiján a Mátra erdeiben. Szerdán reggel a kutyák befogása közben beszélgettünk Hering Tamással, és négy aznapi utasa társaságában megismerkedtünk az állatokkal is.
Hering Tamás 1994 óta foglalkozik szánhúzó kutyákkal Mátrafüreden, 1997 óta versenyez velük. Az Európa-bajnok, világbajnoki 3. helyezett versenyző nagyon büszke a kutyáira, mint mondta, az ő ügyességüknek köszönhetően több mint 170 alkalommal állhattak dobogón, főként nemzetközi versenyeken. Jelenleg 36 kutyája van, többségük alaszkai, illetve szibériai husky, de akad greyster is. A házőrző egy staffordshire terrier, de már ő is husky-nak érzi magát, mert köztük nőtt fel, tette hozzá Tamás nevetve.
– Az állomány most alapos fiatalításon megy át, néhány húzókutyám kiöregedett a versenyzésből. Ebben a szezonban nem is álltunk rajthoz, de a novemberi, gyömrői versenyen már "mélyvízbe kerülnek" a fiatalok, hogy itthon megszokják a versenyzést a január-márciusi nemzetközi megmérettetésekre. A következő évekre az utánpótlást 10 kölyök jelenti, és 1 "nyugdíjas" él közöttünk. A kölyköket 4 hónapos korban kezdjük el futtatni. Először csak szabadon szaladnak az edzőkocsi mellett. Ha elfáradnak, akkor felvesszük őket. 8-10 hónapos kor környékén próbáljuk meg először bekötni őket. Kezdetben csak 50-100 métert húznak, majd fokozatosan mindig többet. 1 éves koruktól vannak a pálya elejétől bekötve a csapattal, és ha a fiatal kutyák még nem is húznak végig, mert elfáradnak, hamar megerősödnek ehhez – magyarázta Hering Tamás.
A mátrai kutyafogat 10 évvel ezelőtti indulását maguk a turisták "követelték ki"
A túrák indításának ötlete a versenyzésből jött, hiszen ez is egy edzés a kutyáknak, tette hozzá Tamás.
– A kutyák a tréningek során edzőkocsit húznak, és kezdetben a barátaimat vittem egy Trabantból átalakított kocsin. A turisták azonban rendre felfigyeltek ránk, és mindig megkérdezték, felülhetnének-e ők is, ki szeretnék próbálni. És 10 éve elindult a rendszeres túrázás. A husky kutyáknak rendszeresen nagy szükségük van a futásra, a húzásra, hatalmas a mozgásigényük. Az a cél, hogy dolgozzanak a kutyák, mert ha nem fárasztom le eléggé őket, otthon szétszednek mindent. A szezon ősztől-tavaszig tart, akkor naponta két kört is megyünk, főleg hétvégén. Mátrafüred központjától egy ugrásnyira csörgedezik a Bene-patak, innen szoktunk indulni – részletezte Tamás.
Farkast még nem láttak túrázáskor, de a ragadozó ügyel is, hogy észre ne vegyék
– Mintegy 45-50 perces egy túra és vannak szünetek, így nagyjából 1 óra 20 percet töltenek velünk a vendégek. Van idő fényképezkedésre, a kutyák simogatására és természetesen folyamatosan mesélek, illetve válaszolok a kérdésekre. Az erdőben természetesen rengeteg állattal találkozunk. Az őz vagy a muflon amint észrevesz, megáll és néz bennünket, őket jól megfigyelhetik az utasok is. Farkassal még nem találkoztunk, de lehet, azért is, mert az hamarabb észrevesz bennünket, mint mi őt, és elhúzódik. A kutyafogat túra azzal ér véget, hogy a látogatók megnéznek egy rövidfilmet, ami a Felső-Mátrában tartott kutyafogathajtó-versenyekről egy összeállítás – sorolta Tamás.
Anakin, Szofia, Zorró és társaik alig várták az indulást
Mindeközben villámgyors, de gondos és gyengéd mozdulatokkal kötötte be a kutyákat a kocsi elé. A szállító utánfutóból kiengedett ebek önfelednek rohangáltak örömükben, ismerkedtek az utasokkal, de gazdájuk hívó szavára azonnal engedelmesen beálltak a "munkahelyükre". Találkozhattunk a falkavezér Anakinnal, aki a csapat esze, valamint szerelmével, Szofiával, aki már tanulja a vezérséget, irányítva két utódjukat is, akik szintén a szerdai csapatot erősítették. Zorró várt talán a legtürelmetlenebbül az indulásra, izgalma az ivadékaira is átterjedt, alig győzték kivárni, mire mind a 10 eb be lett fogva. A "nyugdíjba" készülő 14 éves Helénke már szabadon futott a fogattal, a munkáról leszoktatása zajlik éppen, tette hozzá Tamás.
10 éve tart kutyafogat túrákat Hering Tamás a MátrábanFotók: Czímer Tamás
"A túrákat is úgy fogják fel, mint amikor a falka vadászik"
– Fontos tudni, hogy minden állatbarát módon történik. Tévesen hiszik azt egyesek, hogy ezt a nagy kocsit emberekkel együtt csak a kutyáknak kell húzni, néha állatvédők a szememre is vetik. Vettünk elektromos autókat, és rásegítünk vele néhány helyen, például a pálya két meredekebb emelkedőjénél, vagy rögtön az induláskor a betonúton, hogy ne sérüljön meg az állatok lába. A túra mintegy 80 százalékában viszont csak a kutyák húznak, én meg fékezek. Egyébként, ha egy napot pihentek a kutyák, már újra teljesen fel vannak töltve, alig várják, hogy tréningezhessenek. Semmilyen kényszerítő eszközt nem használunk, ezeknek az állatoknak a vérükben van a húzás, a futás. Ez nekik játék. A versenyt nagyon komolyan veszik, de a túra egy edzés, egy sportolás. Az eszkimó kutyából tenyésztették ki a huskyt. A farkasösztönöket hordozzák ma is, például vonyítanak és falkában dolgoznak. A túrákat is úgy fogják fel, mint amikor a falka vadászik. Kapnak mindig a túra után húst, arra törekszünk, hogy megerősítsük bennük az ősi ösztönöket – fogalmazott Tamás.
Akiknek a verseny az élet – kutyaszánon a Mátra útjainÚjra vendégeknek csaholnak a Mátrában Hering Tamás Európa-bajnok szánhúzó kutyái. A korlátozások ideje alatt sem tétlenkednek, hiszen ezek az állatok versenyzésre születtek, lételemük a mozgás.
"Mindig ezt szerettem volna csinálni, nekem ez az életem"
A szánon megtett túrákhoz legalább 20 centiméter hó kellene, de ez sajnos már a Mátrában is ritka, fűzte hozzá.
– Hó nélkül nem tudnánk fékezni a szánt, kell a hó, mert minél több a hó, annál több a fékerő. De az év más szakaszaiban, kocsin ülve is élmény a kutyafogat. A látogatóink bepillantást nyerhetnek a kutyafogathajtás világába, megismerhetik a Mátra erdei útjait úgy, ahogy még sohasem látták. Én mindig ezt szerettem volna csinálni. Nekem ez az életem – mosolygott Hering Tamás.
