Fontos bejelentés érkezett a Mátravasútról, erre kérik most az utasokat

Az Egererdő Zrt. Mátravasút üzeme fontos közleményben hívja fel az utasok figyelmét Facebook-oldalán: a rendezvények miatti forgalomkorlátozás két szeptemberi szombatot érint.

A Mátravasút kisvonata nem közlekedik két szeptemberi szombaton

Forrás: Egererdő Zrt./Facebook

Nem közlekedik a Mátravasút kisvonata

Az érintett napok: 2025. szeptember 20. és 2025. szeptember 27. Ezeken a dátumokon nem közlekedik

a Gyöngyösről 15:08-kor,

valamint a Szalajka-háztól 16:10-kor induló vonat.

Az Egererdő Zrt. kéri az utasokat, hogy utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe a változást, és előre tájékozódjanak a menetrendről. A társaság megértésüket és türelmüket köszöni.