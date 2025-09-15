szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Fontos bejelentés érkezett a Mátravasútról, erre kérik most az utasokat

Címkék#Egererdő Zrt#kisvonat#Mátravasút#forgalomkorlátozás

Aki a Mátrában tervez kisvasúttal kirándulást, érdemes odafigyelni, mikor akar utazni. A Mátravasúton két szombaton sem közlekedik a vonat szeptemberben.

Az Egererdő Zrt. Mátravasút üzeme fontos közleményben hívja fel az utasok figyelmét Facebook-oldalán: a rendezvények miatti forgalomkorlátozás két szeptemberi szombatot érint.

A Mátravasút kisvonata nem közlekedik két szeptemberi szombaton
Forrás: Egererdő Zrt./Facebook

Nem közlekedik a Mátravasút kisvonata

Az érintett napok: 2025. szeptember 20. és 2025. szeptember 27. Ezeken a dátumokon nem közlekedik

  • a Gyöngyösről 15:08-kor,
  • valamint a Szalajka-háztól 16:10-kor induló vonat.

Az Egererdő Zrt. kéri az utasokat, hogy utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe a változást, és előre tájékozódjanak a menetrendről. A társaság megértésüket és türelmüket köszöni.

 

 

