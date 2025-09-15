1 órája
Fontos bejelentés érkezett a Mátravasútról, erre kérik most az utasokat
Aki a Mátrában tervez kisvasúttal kirándulást, érdemes odafigyelni, mikor akar utazni. A Mátravasúton két szombaton sem közlekedik a vonat szeptemberben.
Az Egererdő Zrt. Mátravasút üzeme fontos közleményben hívja fel az utasok figyelmét Facebook-oldalán: a rendezvények miatti forgalomkorlátozás két szeptemberi szombatot érint.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Nem közlekedik a Mátravasút kisvonata
Az érintett napok: 2025. szeptember 20. és 2025. szeptember 27. Ezeken a dátumokon nem közlekedik
- a Gyöngyösről 15:08-kor,
- valamint a Szalajka-háztól 16:10-kor induló vonat.
Az Egererdő Zrt. kéri az utasokat, hogy utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe a változást, és előre tájékozódjanak a menetrendről. A társaság megértésüket és türelmüket köszöni.
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot