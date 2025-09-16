Változás
1 órája
Kimarad két hevesi busz, így utazhatsz helyette
Kimarad két járat kedden Heves vármegyében. Az utasoknak alternatív járatokat javasoltak.
A MÁVCsoport közleményéből kiderül, hogy kimarad két 3420-as járat kedden.
Mint írják az Egerből 14:55-kor Novajba közlekedő 3420-as buszjárat nem közlekedik. Utasai a 15:15-kor induló 3419-es buszjárattal utazhatnak.
A Novajból 15:30-kor Egerbe induló 3420-as buszjárat sem közlekedik. Utasai a 15:35-kor induló 3419-es buszjárattal utazhatnak.
