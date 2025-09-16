A MÁVCsoport közleményéből kiderül, hogy kimarad két 3420-as járat kedden.

Kimarad két hevesi busz, így utazhatsz helyette

Forrás: Baon.hu

Mint írják az Egerből 14:55-kor Novajba közlekedő 3420-as buszjárat nem közlekedik. Utasai a 15:15-kor induló 3419-es buszjárattal utazhatnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Novajból 15:30-kor Egerbe induló 3420-as buszjárat sem közlekedik. Utasai a 15:35-kor induló 3419-es buszjárattal utazhatnak.