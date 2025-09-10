Végleg megszűnt az Elvira: az EMMA váltja

A MÁV leállította az Elvira rendszerét. Aki eddig a menetrendi keresőben próbálta megtalálni egy vonat adatait, az most csak az alábbi üzenetet kapja: Az ELVIRA menetrendi kereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi Elvira (elvira.mav-start.hu) oldal a továbbiakban nem használható. Kérjük menetrendi információk keresésre használja az emma.mav.hu oldalt.

Megszűnt az Elvira, közölte a MÁV Forrás: MW

Az Emmát már jó ideje lehetett az Elvirával párhuzamosan használni. Az EMMA (Egységes Menetrend Magyarországon) néven korábban elindult rendszer az első olyan, integrált utazástervező platform Magyarországon, amellyel nemcsak a hazai vasúti és autóbuszos menetrendek váltak elérhetővé, hanem a járatok valós idejű adatai is, így bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan tervezheti meg utazását – akár vonattal, akár autóbusszal, vagy pedig ezek kombinációjával szeretne eljutni az úticéljába.

Az EMMA felületén szintén lehet látni azt, hogy egy-egy vonat épp hol tartózkodik és mennyit késik.

A MÁV-START, a GYSEV, a MÁV-HÉV és a VOLÁNBUSZ helyközi járatai mellett az egyes helyi járatok menetrendi és valós idejű, forgalmi adatait egyaránt megjelenítő szolgáltatás az emma.mav.hu weboldalon érhető el.