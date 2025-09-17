szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Havi riport

36 perce

Hihetetlen, de igaz: pontosabbak lettek a vonatok a miskolci vonalon

Címkék#MÁV#miskolci vonal#vonat

Megtört az „augusztusi átok”: a nyár utolsó hónapjában 7 százalékkal voltak pontosabbak a vonatok, mint egy évvel korábban. A MÁV ismét közölte havi riportját.

Heol.hu

Hivatalosan is vége a nyárnak: az iskolakezdéstől már utószezoni menetrend szerint közlekednek a MÁV-csoport járatai, az augusztusi adatokkal pedig immár teljessé vált a nyári időszakra vonatkozó összefoglaló statisztika – írja a MÁV havi riportjában. Az augusztusi adatsort azért is előzte meg nagy várakozás, mert hagyományosan ennek a hónapnak a menetrendszerűsége szokott az egyik legrosszabb lenni az évben. 2025-ben azonban sikerült megtörni az „augusztusi átkot”: részben a célzott pályaépítéseknek, részben a mozdonybeszerzéseknek, illetve más, flottaerősítő lépéseknek köszönhetően a nyár utolsó hónapjában is folytatódni tudott az a tendencia, amely már júniusban és júliusban is megfigyelhető volt – még a nyár eleji nagy viharok ellenére is.

Javultak a pontossági adatok augusztusra Forrás: MÁV-csoport
Javultak a pontossági adatok augusztusra
Forrás: MÁV-csoport

A tavalyi adatokkal összevetve mégis jól kivehető, hogy idén elmaradt a menetrendszerűség szokásos nyári „beszakadása”. Pedig az utasokon és a munkatársakon túl a vasúti infrastruktúrát és járműállományt is megterhelő extrém hőség idén sem maradt el: 2025 augusztusában a középhőmérséklet országosan 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot, ráadásul közel kéttucat (!) halálos gázolás és több útátjárós baleset is akadályozta a menetrend szerinti közlekedést.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A 2024-es augusztushoz képest 6,58 százalék javulás következett be, ráadásul a késéseknek sikerült csökkenteni mind a számát, mind az átlagos hosszát: a pontatlanságok zöme 6-15 perc között alakult, míg az – 50 százalékos jegyár-visszatérítéssel kompenzált – 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordult elő. (Augusztusban a késési biztosítás keretében 137,2 millió forintot fizettek vissza az utasoknak.) Tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség: az észak-balatoni vonalon közel 9 százalékkal, a dél-balatonin közel 7 százalékkal.

Ugyancsak jobban teljesítettek a miskolci, a hidasnémeti, a békéscsabai és a szegedi vonalak, előbbiek a folyamatosan beálló nagyteljesítményű villanymozdonyok, utóbbiak a nyáron ideiglenesen bevezetett motorvonati üzem miatt is.

Sok teendő maradt viszont a 100-as Budapest–Debrecen–Záhony vasútvonalon, amely az augusztusi statisztika egyik sereghajtója lett. A vonalon a közeljövőben további karbantartási, felújítási munkálatokat tervezünk a menetrendszerűség javítása érdekében.

Az IC-vonatok és a rajtuk található prémium ülőhelyek az értékesítési adatok tanulsága szerint továbbra is népszerűek maradtak. A kerékpáros utasok száma a nyár utolsó hónapjában is kiemelkedően magas volt. Az eladott vármegye- és országbérletek száma pedig nemhogy csökkent volna, mint az tanszünetben szokásos, hanem még növekedett is júliushoz képest.

MÁV riport: így közlekedtek a vonatok a miskolci vonalon

Megnéztük, a miskolci fővonal az országos átlag (79,01 százalék) alatt teljesített, a vonatok 76,83 százaléka volt pontos. Ez némi javulás a júliusi 76,32 százalékhoz képest, s legtöbbször 6-15 perc közötti késéses fordultak elő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu