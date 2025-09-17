Hihetetlen, de igaz: pontosabbak lettek a vonatok a miskolci vonalon

Hivatalosan is vége a nyárnak: az iskolakezdéstől már utószezoni menetrend szerint közlekednek a MÁV-csoport járatai, az augusztusi adatokkal pedig immár teljessé vált a nyári időszakra vonatkozó összefoglaló statisztika – írja a MÁV havi riportjában. Az augusztusi adatsort azért is előzte meg nagy várakozás, mert hagyományosan ennek a hónapnak a menetrendszerűsége szokott az egyik legrosszabb lenni az évben. 2025-ben azonban sikerült megtörni az „augusztusi átkot”: részben a célzott pályaépítéseknek, részben a mozdonybeszerzéseknek, illetve más, flottaerősítő lépéseknek köszönhetően a nyár utolsó hónapjában is folytatódni tudott az a tendencia, amely már júniusban és júliusban is megfigyelhető volt – még a nyár eleji nagy viharok ellenére is.

Javultak a pontossági adatok augusztusra

Forrás: MÁV-csoport

A tavalyi adatokkal összevetve mégis jól kivehető, hogy idén elmaradt a menetrendszerűség szokásos nyári „beszakadása”. Pedig az utasokon és a munkatársakon túl a vasúti infrastruktúrát és járműállományt is megterhelő extrém hőség idén sem maradt el: 2025 augusztusában a középhőmérséklet országosan 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot, ráadásul közel kéttucat (!) halálos gázolás és több útátjárós baleset is akadályozta a menetrend szerinti közlekedést.

A 2024-es augusztushoz képest 6,58 százalék javulás következett be, ráadásul a késéseknek sikerült csökkenteni mind a számát, mind az átlagos hosszát: a pontatlanságok zöme 6-15 perc között alakult, míg az – 50 százalékos jegyár-visszatérítéssel kompenzált – 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordult elő. (Augusztusban a késési biztosítás keretében 137,2 millió forintot fizettek vissza az utasoknak.) Tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség: az észak-balatoni vonalon közel 9 százalékkal, a dél-balatonin közel 7 százalékkal.

Ugyancsak jobban teljesítettek a miskolci, a hidasnémeti, a békéscsabai és a szegedi vonalak, előbbiek a folyamatosan beálló nagyteljesítményű villanymozdonyok, utóbbiak a nyáron ideiglenesen bevezetett motorvonati üzem miatt is.

Sok teendő maradt viszont a 100-as Budapest–Debrecen–Záhony vasútvonalon, amely az augusztusi statisztika egyik sereghajtója lett. A vonalon a közeljövőben további karbantartási, felújítási munkálatokat tervezünk a menetrendszerűség javítása érdekében.