Hihetetlen, de igaz: pontosabbak lettek a vonatok a miskolci vonalon
Megtört az „augusztusi átok”: a nyár utolsó hónapjában 7 százalékkal voltak pontosabbak a vonatok, mint egy évvel korábban. A MÁV ismét közölte havi riportját.
Hivatalosan is vége a nyárnak: az iskolakezdéstől már utószezoni menetrend szerint közlekednek a MÁV-csoport járatai, az augusztusi adatokkal pedig immár teljessé vált a nyári időszakra vonatkozó összefoglaló statisztika – írja a MÁV havi riportjában. Az augusztusi adatsort azért is előzte meg nagy várakozás, mert hagyományosan ennek a hónapnak a menetrendszerűsége szokott az egyik legrosszabb lenni az évben. 2025-ben azonban sikerült megtörni az „augusztusi átkot”: részben a célzott pályaépítéseknek, részben a mozdonybeszerzéseknek, illetve más, flottaerősítő lépéseknek köszönhetően a nyár utolsó hónapjában is folytatódni tudott az a tendencia, amely már júniusban és júliusban is megfigyelhető volt – még a nyár eleji nagy viharok ellenére is.
A tavalyi adatokkal összevetve mégis jól kivehető, hogy idén elmaradt a menetrendszerűség szokásos nyári „beszakadása”. Pedig az utasokon és a munkatársakon túl a vasúti infrastruktúrát és járműállományt is megterhelő extrém hőség idén sem maradt el: 2025 augusztusában a középhőmérséklet országosan 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot, ráadásul közel kéttucat (!) halálos gázolás és több útátjárós baleset is akadályozta a menetrend szerinti közlekedést.
A 2024-es augusztushoz képest 6,58 százalék javulás következett be, ráadásul a késéseknek sikerült csökkenteni mind a számát, mind az átlagos hosszát: a pontatlanságok zöme 6-15 perc között alakult, míg az – 50 százalékos jegyár-visszatérítéssel kompenzált – 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordult elő. (Augusztusban a késési biztosítás keretében 137,2 millió forintot fizettek vissza az utasoknak.) Tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség: az észak-balatoni vonalon közel 9 százalékkal, a dél-balatonin közel 7 százalékkal.
Ugyancsak jobban teljesítettek a miskolci, a hidasnémeti, a békéscsabai és a szegedi vonalak, előbbiek a folyamatosan beálló nagyteljesítményű villanymozdonyok, utóbbiak a nyáron ideiglenesen bevezetett motorvonati üzem miatt is.
Sok teendő maradt viszont a 100-as Budapest–Debrecen–Záhony vasútvonalon, amely az augusztusi statisztika egyik sereghajtója lett. A vonalon a közeljövőben további karbantartási, felújítási munkálatokat tervezünk a menetrendszerűség javítása érdekében.
Az IC-vonatok és a rajtuk található prémium ülőhelyek az értékesítési adatok tanulsága szerint továbbra is népszerűek maradtak. A kerékpáros utasok száma a nyár utolsó hónapjában is kiemelkedően magas volt. Az eladott vármegye- és országbérletek száma pedig nemhogy csökkent volna, mint az tanszünetben szokásos, hanem még növekedett is júliushoz képest.
MÁV riport: így közlekedtek a vonatok a miskolci vonalon
Megnéztük, a miskolci fővonal az országos átlag (79,01 százalék) alatt teljesített, a vonatok 76,83 százaléka volt pontos. Ez némi javulás a júliusi 76,32 százalékhoz képest, s legtöbbször 6-15 perc közötti késéses fordultak elő.
