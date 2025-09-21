Medencék zárva — így változik a fürdőzés az Egri Termálfürdőben

szeptember 21., vasárnap

Szeptember 22-én megkezdődnek az őszi karbantartási munkálatok az Egri Termálfürdőben, amelyek több medencét érintenek.

Az Egri Termálfürdőben szeptember 22-én kezdődnek az őszi karbantartási munkálatok, amelyek több medencét is érintenek – közölték közösségi oldalukon. Hétfőn egy napra leáll az I-es számú, kavicsos aljú gyógy úszómedence, emellett hétfőn és kedden burkolatjavítást végeznek a két radonos gyógyvizű medencén, amelyek szeptember 24-től újra használhatók lesznek. Fontos tudnivaló, hogy mivel a radonos medencék közvetlen összeköttetésben állnak a Török Fürdővel, annak wellness részlege ezen a két napon zárva tart, így kiegészítőjegy sem váltható.

Szeptember 23-án, kedden a versenymedence is bezár, amely legközelebb csak tavasszal lesz ismét elérhető a vendégek számára. A karbantartások ideje alatt ugyanakkor több medence továbbra is várja a fürdőzőket, köztük a felnőtt élménymedence, a IV-es számú termálvizes medence, valamint a kétmedencés Fürdőház. A fürdő vezetősége köszöni a látogatók megértését és együttműködését.

 

 

