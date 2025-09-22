Meghekkelték a Tisza-tavat, egymás után dőltek be a halak ennek az egyszerű módszernek – videóval

Kolláth András szeptember 6-án, az esti órákban érkezett meg a Tisza-tóhoz, ahol a gyors kipakolás után már sötétben készült fel az éjszakai horgászatra. Az etetőanyagot előre bekeverte otthon: 1 kiló finomszemcsés, mangós aromájú mixet, 1000 gramm fekete löszt, 200 gramm süllyedő angolmorzsát és 300 gramm TTX-et állított össze, majd 17 méterre klipszelt a keszeges–kárászos horgászat reményében.

Kolláth András rengeteg halat fogott a Tisza-tónál.

Forrás: Pecaverzum

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Pecaverzum beszámolójából kiderül, hogy a pontykereső pecához 300 gramm Aqua pelletet, 150 gramm, 1-5 milliméteres, mézes pelletet, 250 gramm TTX-et, 250 gramm mangó etetőanyagot és 150 gramm süllyedő angolmorzsát készített.

Egészen kilencig nem történt semmi, ekkor viszont megszólalt a fék, és egy kisponty került a szákba. Ezután ismét csend következett, csak néhány kisebb keszeg és három szebb kárász jelentkezett éjfélig, amikor újabb kisponty törte meg a nyugalmat.

Ettől kezdve hajnal fél kettőig nyolc kispontyot fogott, majd lefeküdt pihenni, azzal a tervvel, hogy reggel négykor folytatja a keszegezést. Végül csak fél hatkor kelt, és mire teljesen magához tért, hat óra is elmúlt, de ezt egyáltalán nem bánta meg.

Amikor egy üzlet beindul

Reggel egy nagyobb alapozó etetést készített mangós és mézes etetőanyag 1:1 arányú keverékével, amit hét soros, 10 grammos kosárral juttatott be. Ezután öt percre állította az időzítőt, de erre semmi szükség nem volt, hiszen legfeljebb két perc telt el két kapás között. Szép dévérek, karikák és nagy kárászok érkeztek sorra, 35 dekától egészen 1,38 kilóig. Kolláth ezenkívül kisebb pontyokat is fogott: a horgászat egyik legnagyobb élménye egy gyönyörű nyurga ponty volt, amit 0,10-es előkével és 16-os horoggal sikerült kifognia.

Közben három szakítás is becsúszott, ezért először vastagabb előkét próbált, de azt is megtépte valami. Végül 0,12-es előkével és 110 centis hosszban sikerült elkerülni az újabb halvesztéseket.

A pecát délelőtt 11 órakor fejezte be. Mérlege 17 darab kisponty volt 32-36 cm közötti méretben, valamint 23 kilogramm kárász. Egy igazán emlékezetes, élményekben gazdag 10-11 órás horgászatot zárt – foglalta össze a Peceverzum a nagyszerűen sikerült pecázást.

Ez is érdekelhet:

Gyerekek fogták ki a majd' 30 kilós halat a hevesi Alaszkán: