36 perce

36 lábujj és 2 szempár a vízgyűjtő edényben, megdöbbentő, mik néztek vissza a hevesi hölgyre – fotóval

Olvasónk küldött nekünk képet a kertjében talált váratlan vendégekről, amiket természetesen kiszabadított kényszerű fogságukból, de felbukkanásuk meglehetősen meglepő volt számára: kezdetben abban sem volt biztos, hogy a két szempár megrémült tulajdonosa micsoda.

Heol.hu

Mint írta, a Gyöngyösorosziban található otthonuk kertjében találkozott tekintetük, s kezdetben nem tudta mire vélni e váratlan vendégek feltűnését. Aztán eszébe jutott, hogy a kerti tároló tetejében van a fészek, melyben valószínűleg az így megismert nagy pelék családja lakik, s akik az esőcsatornán keresztül pottyanhattak a vízgyűjtőbe. Szerencséjükre abban csak alig volt víz. Amint a kis meglepetés vendégek megérezték a visszakapott szabadságot apró talpacskáik alatt, azonnal elszaladtak – valószínűleg a helyükre.

meglepetés
Nem mindennapi meglepetés várta a Gyöngyös mellett élő hölgyet, mikor kertjébe ment. Képünk illusztráció.
Forrás: boon.hu

Az általunk megkérdezett szakember szerint az ilyen fiatal állatok – bármely más faj "gyermekkorú" egyedeihez hasonlóan – kissé ügyetlenebbek, mint felnőtt társaik, így könnyebben esnek le akár az ágakról is. Ez azonban csak ritkán okoz gondot, kiváltképp akkor, ha a mostani esethez hasonlóan zárt edénybe esnek, ahonnan segítség nélkül nem tudnak kiszabadulni – s ez akár az életükbe is kerülhet.

A bajba jutott kis cukik csak pislogtak a vödör alján, miután valószínűleg az egyik fáról lepottyantak.
Forrás:  Beküldött fotó

Sok helyen számíthatunk hasonló meglepetésekre

Az ilyen módon fogságba esett állatokat javasolt a "baleset" helyszínén szabadon engedi (hacsak sérülés miatt nem szükséges valamilyen állatmentőhöz fordulni), mert például a pelék ragaszkodnak saját területükhöz, amelyen belül könnyen haza is találnak, illetve szüleik is megtalálhatják őket.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy a fészekből kiesett madárfiókákat sem szükséges mindenáron megmenteni – a még röpképtelen kismadarakat szüleik fészken kívül is meg tudják etetni. Ami ilyen esetben fontos lehet, hogy ha mód van rá, más ragadozók által minél könnyebben elérhető helyre érdemes helyezni az ilyen fészekhagyó porontyokat.

 

 

