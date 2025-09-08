szeptember 8., hétfő

Másfél éve tartó fájdalommal feküdt be az egri kórházba, egy életre megjegyzi, ami odabent történt

Kórházban feküdni sosem jó. Egy beteg levélben méltatta az orvosok munkáját és az ápolónők viselkedését, amit az egri kórházban tartózkodása idején tapasztalt.

Az egri Markhot Ferenc Kórház betegei rendszeresen visszajeleznek, sokan fejezik ki hálájukat a kórház orvosai, ápolói felé. Így tett B. I. is, aki több mint 10 napig tartózkodott az intézményben egy műtét miatt és üzenetben méltatta az orvosok munkáját, az ápolónők figyelmét. 

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Levélben méltatta az orvosok munkáját a beteg

A kórház Facebook-oldalán osztotta meg az üzenetet, amelyben B. I. leírja, hogy augusztus 11 és 22 között feküdt az Invazív Mátrix Osztály Traumatológiáján. 

– Betegségem jellege miatt családom a fizetős ellátást választotta, így az Ortopédiai Osztályon kaptam elhelyezést. Az első pillanattól az utolsóig maximális törődésben részesültem – írta a beteg.

Kiemelte, hogy az orvosi ellátás mind az előzetes vizsgálatok idején, mind a műtét során, mind pedig azt követően is minden tekintetben maximális elégedettségét váltotta ki.

A nővérek figyelme, türelme és gondoskodása minden elismerést megérdemel. Türelmük nemcsak a betegek felé, hanem a fiatal kollégák irányába is példaértékű

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy az orvosok kedvessége és udvariassága szintén nagy hatással volt rá, hiszen manapság sajnos nem mindig ezt tapasztaljuk. A rohanásnak, kapkodásnak a nyomát sem látta.

– Szomorúan érzékeltem ugyan, hogy a doktorok átlagéletkora két generációra oszlik: vannak az „öreg doktorbácsik" és a fiatal orvosok. Ugyanakkor boldogan láttam, hogy az idősebb kolléga bólintással ismerte el fiatal társa véleményét. Ez biztonságérzetet adott számomra, és jóleső érzéssel töltött el – jegyezte meg.

Kiemelte, hogy Dr. Turchányi Béla figyelmével, korrekt tájékoztatásával és emberséges hozzáállásával nagyban hozzájárult a gyógyulásához. 

– Számomra külön öröm, hogy a 2024. február 12-e óta fennálló állandó fájdalmamat egy szakszerű műtéti megoldással szinte azonnal megszüntette, amiért örökké hálás leszek. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a kórház valamennyi dolgozójának, aki a gyógyulásom során kapcsolatba került velem – fogalmazott B. I.

Nemrég írtunk arról, hogy egy beteg hozzátartozója írt levelet a kórháznak:

 

 

