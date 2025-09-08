Másfél éve tartó fájdalommal feküdt be az egri kórházba, egy életre megjegyzi, ami odabent történt

Az egri Markhot Ferenc Kórház betegei rendszeresen visszajeleznek, sokan fejezik ki hálájukat a kórház orvosai, ápolói felé. Így tett B. I. is, aki több mint 10 napig tartózkodott az intézményben egy műtét miatt és üzenetben méltatta az orvosok munkáját, az ápolónők figyelmét.

A kórház Facebook-oldalán osztotta meg az üzenetet, amelyben B. I. leírja, hogy augusztus 11 és 22 között feküdt az Invazív Mátrix Osztály Traumatológiáján.

– Betegségem jellege miatt családom a fizetős ellátást választotta, így az Ortopédiai Osztályon kaptam elhelyezést. Az első pillanattól az utolsóig maximális törődésben részesültem – írta a beteg.

Kiemelte, hogy az orvosi ellátás mind az előzetes vizsgálatok idején, mind a műtét során, mind pedig azt követően is minden tekintetben maximális elégedettségét váltotta ki.

A nővérek figyelme, türelme és gondoskodása minden elismerést megérdemel. Türelmük nemcsak a betegek felé, hanem a fiatal kollégák irányába is példaértékű

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy az orvosok kedvessége és udvariassága szintén nagy hatással volt rá, hiszen manapság sajnos nem mindig ezt tapasztaljuk. A rohanásnak, kapkodásnak a nyomát sem látta.

– Szomorúan érzékeltem ugyan, hogy a doktorok átlagéletkora két generációra oszlik: vannak az „öreg doktorbácsik" és a fiatal orvosok. Ugyanakkor boldogan láttam, hogy az idősebb kolléga bólintással ismerte el fiatal társa véleményét. Ez biztonságérzetet adott számomra, és jóleső érzéssel töltött el – jegyezte meg.

Kiemelte, hogy Dr. Turchányi Béla figyelmével, korrekt tájékoztatásával és emberséges hozzáállásával nagyban hozzájárult a gyógyulásához.

– Számomra külön öröm, hogy a 2024. február 12-e óta fennálló állandó fájdalmamat egy szakszerű műtéti megoldással szinte azonnal megszüntette, amiért örökké hálás leszek. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a kórház valamennyi dolgozójának, aki a gyógyulásom során kapcsolatba került velem – fogalmazott B. I.

