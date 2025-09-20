1 órája
Erős állításokkal állt elő Menczer Tamás a Harcosok órájában
A Papp László Sportarénában tartották a Digitális Polgári Körök első nagy rendezvényét, amelyet a Harcosok órája élőben közvetített. Ezen szólalt fel Menczer Tamás.
Menczer Tamás a Harcosok órája élő adásában erős szavakat használt. Úgy fogalmazott, hogy „extrém sportként” tekint arra, amikor a balliberális sajtó képviselőivel vitázik, akik rendszerint csalódottan reagálnak arra, ha ő válaszol a kérdéseikre.
Elmondta, hogy a digitális tér átalakulására válaszként hozták létre a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket (DPK). A közösség ma már százezres, és nem tervezik a megállást. A kommunikációs igazgató szerint az ellenzéki közvélemény-kutatások szándékosan félrevezetők, a valóságban viszont a kormánypárti támogatottság erősödik. Példaként említette a buda környéki polgári kört, amelyben ötszáz ember mellett több ismert művész is aktív.
A teljes beszélgetés itt nézhető vissza:
Menczer Tamás: a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája nem lehet politikai támadás tárgya
Menczer elítélte, hogy a baloldal politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját, amit minden határon túlmenőnek nevezett. Hozzátette: a választásokig kétszáz nap van hátra, „de nyerünk, ahogy szoktunk”.
Leleplező videóval indít kampányt a Tisza-adó ellen a Nemzeti EllenállásA Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint a Tisza Párt eltitkolja valódi adóterveit. A Kötcsén indult kampány célja az átverés leleplezése.