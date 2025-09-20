szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DPK-találkozó

1 órája

Erős állításokkal állt elő Menczer Tamás a Harcosok órájában

Címkék#Digitális Polgári Kör#Harcosok órájában#baloldal#Menczer Tamás

A Papp László Sportarénában tartották a Digitális Polgári Körök első nagy rendezvényét, amelyet a Harcosok órája élőben közvetített. Ezen szólalt fel Menczer Tamás.

Heol.hu

Menczer Tamás a Harcosok órája élő adásában erős szavakat használt. Úgy fogalmazott, hogy „extrém sportként” tekint arra, amikor a balliberális sajtó képviselőivel vitázik, akik rendszerint csalódottan reagálnak arra, ha ő válaszol a kérdéseikre.

Digitális Polgári Kör, Digitális Polgári Körök, gyűlés, találkozó, Menczer Tamás, Fidesz
Menczer Tamás a Harcosok órájában szólalt fel 
Forrás: Facebook

Elmondta, hogy a digitális tér átalakulására válaszként hozták létre a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket (DPK). A közösség ma már százezres, és nem tervezik a megállást. A kommunikációs igazgató szerint az ellenzéki közvélemény-kutatások szándékosan félrevezetők, a valóságban viszont a kormánypárti támogatottság erősödik. Példaként említette a buda környéki polgári kört, amelyben ötszáz ember mellett több ismert művész is aktív.

A teljes beszélgetés itt nézhető vissza:

Menczer Tamás: a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája nem lehet politikai támadás tárgya

Menczer elítélte, hogy a baloldal politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját, amit minden határon túlmenőnek nevezett. Hozzátette: a választásokig kétszáz nap van hátra, „de nyerünk, ahogy szoktunk”.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu