Erős állításokkal állt elő Menczer Tamás a Harcosok órájában

Menczer Tamás a Harcosok órája élő adásában erős szavakat használt. Úgy fogalmazott, hogy „extrém sportként” tekint arra, amikor a balliberális sajtó képviselőivel vitázik, akik rendszerint csalódottan reagálnak arra, ha ő válaszol a kérdéseikre.

Menczer Tamás a Harcosok órájában szólalt fel

Forrás: Facebook

Elmondta, hogy a digitális tér átalakulására válaszként hozták létre a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket (DPK). A közösség ma már százezres, és nem tervezik a megállást. A kommunikációs igazgató szerint az ellenzéki közvélemény-kutatások szándékosan félrevezetők, a valóságban viszont a kormánypárti támogatottság erősödik. Példaként említette a buda környéki polgári kört, amelyben ötszáz ember mellett több ismert művész is aktív.

A teljes beszélgetés itt nézhető vissza:

Menczer Tamás: a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája nem lehet politikai támadás tárgya

Menczer elítélte, hogy a baloldal politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját, amit minden határon túlmenőnek nevezett. Hozzátette: a választásokig kétszáz nap van hátra, „de nyerünk, ahogy szoktunk”.