A Kopcsik Marcipánia titka is kiderült a 20 éves évfordulón - fotókkal, videóval
Cukorból készült barokk szobát, cukrászati remekműveket rejt 20 éve a Kopcsik Marcipánia. Kerek évfordulót ünnepel a város, hiszen már két évtizede őrzi Kopcsik Lajos mestercukrász hagyatékát a múzeum.
Húsz éves a Kopcsik Marcipánia, s pénteken a működtető EVAT. Zrt meg is ünnepelte a kerek évfordulót. Ifjabb Kopcsik Lajos egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az eseményen, ám természetesen nem hagyta szó nélkül a mestercukrász ünneplését.
- Az édesség a hétköznapokban sokszor a szeretetet pótolja. Édesapám szívből alkotott, hogy boldogságot és szeretetet adjon ebben a kemény világban - üzente. Utána Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető felidézte személyes ismeretségét a Guinness-rekorder mestercukrásszal, aki számos hazai és nemzetközi elismerést megszerzett szakmájában.
- A mestercukrász nem csak Guinness-rekorderként, világhírű alkotóként marad emlékezetükben, hanem derűs, életigenlő emberként is. Munka közben sosem volt egyedül Bach, Vivaldi és Mozart szimfóniái vagy éppen Schubert - mert munka közben mindig kellett valami más. Mintha a dallamok szövődtek volna bele finom, részletgazdag műveibe.
Fiatalon még a hagyományos süteményeket készítette, de hamar rájött, hogy a krémeknél és a tortáknál sokkal jobban érdekli a díszítés és a forma varázslata
Így kezdte el a cukrot hajlítgatni, színezni, gyúrni, és végén kiderül, hogy nála ezekből akár még egy barokk szobát is lehet varázsolni. Aztán jöttek a versenyek. Ő pedig mindig mosolyogva vitte haza az érmeket, mintha csak azt üzente volna, lám, a játékosság is lehet világszínvonal.
Egerben aztán saját birodalmat varázsolt, a Marcipániát, ahol a látogatók csodálkozhatnak, hogyan lehet egy egész barokk szobát, vagy egy templomot, egy festményt megcsinálni
És aki figyelmesen nézi, az felfedezheti az apró tréfás részleteket is, mert Lajos soha nem bírta ki a munkát egy kis humor nélkül - fogalmazott. Mint mondta, élete végére több száz alkotás, rengeteg mosoly maradt utána, hihetetlenül gáláns és kedves volt.
A zene szerelmese is volt a mestercukrász
Herczeg István festőművész, grafikus visszaemlékezett közös munkáikra a mestercukrásszal. Mint fogalmazott, óriási rajongással volt a komolyzene és a képzőművészetek iránt. Elárult egy műhely titkot is: a Marcipániában egy falat marcipán sincs, sehol.
Családi nappal, különleges lehetőségekkel készülnek a Kopcsik Marcipánia 20. születésnapjára
- Minden cukorból van. Egyszerűen jó volt a marcipánia hangzása - mondta. Hozzátette, a cukrásznak óriási ismeretanyaga volt, s örül, hogy munkáit féltve őzi, óvja a város.
A Kopcsik Marcipánia lérehozásának 20. jubileumi ünnepségeFotók: Bóta Zoltán
Vágner Ákos polgármester beszédét úgy kezdte, hogy a múzeum, a Marcipánia kapocs a művészet a kézművesség a hagyomány és az álmok világa között.
- Tehetsége, elhivatottsága és álmai nélkül nem jöhetett volna létre ez a hely. Nem csak életművet hanem példát is hagyott ránk. Megmutatja, hogyan lehet türelemmel és szeretettel maradandót alkotni - mondta. Hozzátette, a város, az önkormányzat s az EVAT pedig ezt a példás szellemiséget őrzi, bemutatja és továbbadja, példát és inspirációt nyújtva, amiért köszönet illeti őket.
Marján Sándor elmondta, első emléke a cukrászról, hogy édesapjával látta s hallotta beszélgetni a Vadászkürt étteremben, később egy egész nyarat dolgozott nála középiskolásként. Felidézte, sokszor elhívta a Marján Cukrászdába, de az ajtónál beljebb sosem jutott, érzékeny lélek volt, megrohanták az emlékek, de kedvenc süteményeit mindig megrendelte tőle. Marján Sándor szintén köszönetet mondott az EVAT munkájáért, Kopcsik Lajos művészetének megőrzéséért. Dr. Bánhidy Péter, az EVAT vezetője pohárköszöntőt mondott, méltatta a mestercukrászt, majd a vendégeket körbevezették a múzeumban, Badacsonyiné Bohus Gabriella tartott tárlatvezetést.
