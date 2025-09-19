A Kopcsik Marcipánia titka is kiderült a 20 éves évfordulón - fotókkal, videóval

Húsz éves a Kopcsik Marcipánia, s pénteken a működtető EVAT. Zrt meg is ünnepelte a kerek évfordulót. Ifjabb Kopcsik Lajos egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az eseményen, ám természetesen nem hagyta szó nélkül a mestercukrász ünneplését.

A mestercukrász keze munkáját őrzi az egri múzeum

Forrás: Bóta Zoltán / Heol.hu

- Az édesség a hétköznapokban sokszor a szeretetet pótolja. Édesapám szívből alkotott, hogy boldogságot és szeretetet adjon ebben a kemény világban - üzente. Utána Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető felidézte személyes ismeretségét a Guinness-rekorder mestercukrásszal, aki számos hazai és nemzetközi elismerést megszerzett szakmájában.

- A mestercukrász nem csak Guinness-rekorderként, világhírű alkotóként marad emlékezetükben, hanem derűs, életigenlő emberként is. Munka közben sosem volt egyedül Bach, Vivaldi és Mozart szimfóniái vagy éppen Schubert - mert munka közben mindig kellett valami más. Mintha a dallamok szövődtek volna bele finom, részletgazdag műveibe.

Fiatalon még a hagyományos süteményeket készítette, de hamar rájött, hogy a krémeknél és a tortáknál sokkal jobban érdekli a díszítés és a forma varázslata

Így kezdte el a cukrot hajlítgatni, színezni, gyúrni, és végén kiderül, hogy nála ezekből akár még egy barokk szobát is lehet varázsolni. Aztán jöttek a versenyek. Ő pedig mindig mosolyogva vitte haza az érmeket, mintha csak azt üzente volna, lám, a játékosság is lehet világszínvonal.

Egerben aztán saját birodalmat varázsolt, a Marcipániát, ahol a látogatók csodálkozhatnak, hogyan lehet egy egész barokk szobát, vagy egy templomot, egy festményt megcsinálni

És aki figyelmesen nézi, az felfedezheti az apró tréfás részleteket is, mert Lajos soha nem bírta ki a munkát egy kis humor nélkül - fogalmazott. Mint mondta, élete végére több száz alkotás, rengeteg mosoly maradt utána, hihetetlenül gáláns és kedves volt.

A zene szerelmese is volt a mestercukrász

Herczeg István festőművész, grafikus visszaemlékezett közös munkáikra a mestercukrásszal. Mint fogalmazott, óriási rajongással volt a komolyzene és a képzőművészetek iránt. Elárult egy műhely titkot is: a Marcipániában egy falat marcipán sincs, sehol.