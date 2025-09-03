Hiába kuruttyolt a béka - aranyáron adják idén is azt, ami aranyat ér az egészségnek

A méz Hevesben nem lesz olcsóbb idén sem a jelek szerint, mert immár nem az első gyenge év sújtja a méhészeket. Az internetes piacok árait böngészve azt láthatjuk, hogy a repceméz kilója 2200 - 2700 forintba kerülhet, a vegyes virágméz 2700 forint fölötti áron kapható, a hársméz 4000, az akácméz akár 4700 forintba is kerül. A propoliszos mézért 5500, a mézkülönlegességekért 7000 forintot is fizethetünk kilogrammonként.

A méz Hevesben is kedvelt csemege - Bakó Zsolt (balról) az atkári óvodások tavalyi mézes reggelijén

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Az időjárás egyre szélsőségesebbé válása komoly kihívás elé állítja a méhészeket. Bakó Zsolt, a Mátraaljai Méhészek Egyesületének elnöke elmondta portálunknak, hogy emiatt már a méhek telelése is előrevetítette a szezon problémáit, de az időjárás tavasszal és nyáron sem állt a méztermelők mellé.

– A méhészek visszajelzései alapján tudom, voltak olyan területek, ahol még decemberben is nagyon sok volt a fiasítás, és ilyenkor nem alszanak a méhek. Ez megviselte őket, mert az lenne a célszerű, minél tovább tudjanak telelni, pihenni. Voltak pusztulások, akadtak méhészek, akiknél a méhek több 50 százaléka elpusztult. Ha például az anya télen elpusztul, mert nem tud normálisan betelelni, akkor a kaptárakban lévő méhek is pusztulásra vannak ítélve. A telelés után pluszban etetni kell a méheket, hogy a tavaszi hordásra jó állapotba kerüljenek. El kell látni őket vitaminokkal, fehérjékkel, olyan anyagokkal, amikhez a téli szezonban nem tudnak hozzájutni. Idén azonban hiába kapták meg a megfelelő ellátást tavasszal, az időjárás miatt a repce nem úgy virágzott, ahogy kellett volna, és nem volt megfelelő a hordás – emlékezett vissza a Rózsaszentmárton környékén méhészkedő Bakó Zsolt.