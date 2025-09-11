szeptember 11., csütörtök

Közlemény

1 órája

Mi történt a Kepesben maradt alkotásokkal? Itt az egri önkormányzat válasza

Címkék#egri önkormányzat#Kepes Intézet#Dobó István Vármúzeum#hagyaték

Mi történt a volt Kepes Intézetben lévő műalkotásokkal? Eger önkormányzata közleményben hívta fel a figyelmet, hogy számukra kiemelten fontos a város műalkotásainak és iparművészeti értékeinek megőrzése.

Heol.hu

Amikor 2024 őszén a Kepes Intézet épülete az addigi működtető Alapítvány a komplex kultúrakutatásért nevű szervezettől az önkormányzathoz került, az épület már méltatlan helyzetben volt: sem fűtés, sem elektromos áram nem volt a házban. Az önkormányzat kezdeményezésére az épületben tárolt Kepes-hagyatékot a Dobó István Vármúzeum munkatársai befotózták, becsomagolták és a múzeum Baktai úti raktárába szállították. E nagyszabású munkában részt vett a Nemzetközi Kepes Társaság vezetése is - Bordos László Zsoltnak köszönhetően - írta csütörtöki közleményében az egri önkormányzat.

A volt Kepes Intézet épülete, az egykori Ifi ház Fotó: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a városnak nincs elegendő forrása a Kepes Intézet magas színvonalú, hosszú távú működtetésére, az épületet nyílt licites eljárással értékesítették. A szeptember 10-i birtokbaadás előtt három fontos tárgy maradt az épületben: két műalkotás (Kepes György: Elasztikus járda és Csáji Attila: Hexagon), valamint egy beépített információs pult, amelyet az elismert japán építész és médiaművész, Sota Ichikawa vezetésével a doubleNegatives Architecture nemzetközi csapat hozott létre.

A közlemény szerint a pultot iparművészeti értéke ellenére a Kepes Központot működtető Alapítvány nem képzőművészeti alkotásként, hanem használati elemként tartotta nyilván, ebből kifolyólag az önkormányzathoz is ebben a minőségében került át. 

- Tekintettel arra, hogy a pult egy része korábban, illetve a bontáskor megsérült, restaurálásig biztonságos önkormányzati raktárba szállítottuk, további felhasználásáról a helyreállítást követően születik döntés. A két műalkotás szintén a raktárba került, és célunk, hogy a restaurálás után – a családi örökösökkel egyeztetve – ismét láthatóak legyenek Egerben - emelték ki.

Eger önkormányzata ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a Kepes-hagyaték megőrzésében, valamint a művek szakszerű bontásában, csomagolásában és szállításában. Önkormányzatunk célja egyértelmű: a Kepes-hagyaték és a hozzá kapcsolódó műtárgyak biztonságban vannak, és a jövőben ismét a nagyközönség számára lesznek elérhetők. 

- írták a közleményben.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
