Mi történt a Kepesben maradt alkotásokkal? Itt az egri önkormányzat válasza

Amikor 2024 őszén a Kepes Intézet épülete az addigi működtető Alapítvány a komplex kultúrakutatásért nevű szervezettől az önkormányzathoz került, az épület már méltatlan helyzetben volt: sem fűtés, sem elektromos áram nem volt a házban. Az önkormányzat kezdeményezésére az épületben tárolt Kepes-hagyatékot a Dobó István Vármúzeum munkatársai befotózták, becsomagolták és a múzeum Baktai úti raktárába szállították. E nagyszabású munkában részt vett a Nemzetközi Kepes Társaság vezetése is - Bordos László Zsoltnak köszönhetően - írta csütörtöki közleményében az egri önkormányzat.

A volt Kepes Intézet épülete, az egykori Ifi ház Fotó: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a városnak nincs elegendő forrása a Kepes Intézet magas színvonalú, hosszú távú működtetésére, az épületet nyílt licites eljárással értékesítették. A szeptember 10-i birtokbaadás előtt három fontos tárgy maradt az épületben: két műalkotás (Kepes György: Elasztikus járda és Csáji Attila: Hexagon), valamint egy beépített információs pult, amelyet az elismert japán építész és médiaművész, Sota Ichikawa vezetésével a doubleNegatives Architecture nemzetközi csapat hozott létre.

