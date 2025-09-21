szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiemelkedő szakmai munka

2 órája

Miniszteri elismerésben részesült az egri oktató

Címkék#Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)#Heves Vármegyei Szakképzési Centrum#oklevél

Különleges elismerést vehetett át a HVSZC Bornemissza oktatója. Az oklevelet kiemelkedő szakmai munkájáért kapta.

Heol.hu

Miniszteri elismerő oklevelet adtak át Tóthné Antal Violettának, a HVSZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatójának kiemelkedő szakmai munkájáért péntek délután - tudtuk meg Szabó Gábortól, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum kommunikációs referensétől. 

Miniszteri elismerésben részesült a Bornemissza Technikum oktatója
Forrás: Szabó Gábor

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az oklevelet Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára adta át. Dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke szintén gratulált az elismeréshez.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu