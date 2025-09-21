2 órája
Miniszteri elismerésben részesült az egri oktató
Különleges elismerést vehetett át a HVSZC Bornemissza oktatója. Az oklevelet kiemelkedő szakmai munkájáért kapta.
Miniszteri elismerő oklevelet adtak át Tóthné Antal Violettának, a HVSZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatójának kiemelkedő szakmai munkájáért péntek délután - tudtuk meg Szabó Gábortól, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum kommunikációs referensétől.
Az oklevelet Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára adta át. Dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke szintén gratulált az elismeréshez.
