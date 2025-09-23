Vezetés és telefon? A büntetés több, mint abszurd!

Németországban már kamerák figyelik a mobilozókat és ugorhat a jogosítvány is

A vezess.hu összefoglalta, hogy a német rendőrség egyre több helyen alkalmazza az úgynevezett monocam kamerarendszert, amely automatikusan kiszűri a mobilozó sofőröket. A cél ezzel a technológiával a lebukás esélyének növelése, hiszen sokan továbbra is kockáztatnak a volán mögött.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a vezetés közbeni telefonhasználat nemcsak a sofőrt, hanem az utasokat és a többi közlekedőt is komoly veszélynek teszi ki. Egyre több országban szigorúbb szabályokkal büntetik a szabályszegést, és bizonyos helyeken azonnali jogosítvány-bevonással is sújthatják a vétkeseket.

Magyarországon a VÉDA-rendszer működése miatt különösen fontos, hogy a sofőrök fokozottan figyeljenek a szabályokra

A VÉDA-rendszer Magyarország országos közlekedésbiztonsági hálózata, amely kamerákkal és szenzorokkal figyeli a sebességet, a tilos jelzésen történő áthaladást és más szabályszegéseket. Korábbi cikkünkben már bemutattuk Eger traffipax-helyeit, de sok helyen Trafiboxok is találhatók, amelyek nem mindig mérnek sebességet, céljuk inkább a gyorshajtás visszaszorítása.