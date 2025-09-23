szeptember 23., kedd

Baleseti kockázat

1 órája

Vezetés és telefon? A büntetés több, mint abszurd!

Az egyik leggyakoribb szabálysértések közé tartozik, pedig nincs eléggé büntetve. A mobilozás vezetés közben nincsen eléggé szankcionálva, pedig akár halálos balesethez is vezethet.

Heol.hu

A mobilozás vezetés közben a mindennapok egyik leggyakoribb, ám rendkívül veszélyes jelensége. Az üzenetküldés, telefonhívások vagy közösségi média ellenőrzése nemcsak elvonja a figyelmet, hanem jelentősen megnöveli a reakcióidőt, így növelve a balesetek kockázatát. Bár sokan „csak egy pillanatnak” érzik, a statisztikák egyértelműen mutatják, hogy a mobilozás a volán mögött az egyik legveszélyesebb zavaró tényező. Cikkünkben azt vizsgáljuk, milyen szabályok vonatkoznak a mobilozásra vezetés közben, és milyen következményekre számíthat, aki figyelmen kívül hagyja ezeket.

mobilozás vezetés közben, KRESZ, véda rendszer
A mobilozás vezetés közben mindennapos jelenség, ám a szabályozás és szankcionálás nem elég szigorú, pedig súlyos, akár halálos balesetekhez is vezethet
Fotó: Knapp Zoltán / Forrás: MW

A mobilozás vezetés közben elég gyakori jelenség, így spórolj, ha a helyszínen kapod a bírságot

Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, hogy a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata kisebb szabálysértésnek számít, amiért 26.000 forintos közigazgatási bírság és 3 büntetőpont jár. Ha a sofőr a helyszínen nem rendezi a büntetést, a szabálysértési eljárás során akár 52.000 forintos bírság is kiszabható.

Németországban már kamerák figyelik a mobilozókat és ugorhat a jogosítvány is

A vezess.hu összefoglalta, hogy a német rendőrség egyre több helyen alkalmazza az úgynevezett monocam kamerarendszert, amely automatikusan kiszűri a mobilozó sofőröket. A cél ezzel a technológiával a lebukás esélyének növelése, hiszen sokan továbbra is kockáztatnak a volán mögött.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a vezetés közbeni telefonhasználat nemcsak a sofőrt, hanem az utasokat és a többi közlekedőt is komoly veszélynek teszi ki. Egyre több országban szigorúbb szabályokkal büntetik a szabályszegést, és bizonyos helyeken azonnali jogosítvány-bevonással is sújthatják a vétkeseket.

Magyarországon a VÉDA-rendszer működése miatt különösen fontos, hogy a sofőrök fokozottan figyeljenek a szabályokra

A VÉDA-rendszer Magyarország országos közlekedésbiztonsági hálózata, amely kamerákkal és szenzorokkal figyeli a sebességet, a tilos jelzésen történő áthaladást és más szabályszegéseket. Korábbi cikkünkben már bemutattuk Eger traffipax-helyeit, de sok helyen Trafiboxok is találhatók, amelyek nem mindig mérnek sebességet, céljuk inkább a gyorshajtás visszaszorítása. 

Lázár Levente, a vármegyei rendőrség sajtóreferense szerint Heves megyében jelenleg három fix sebességmérő működik: egy Trafibox Hatvanban, a Horváth Mihály út 4. előtt, és két készülék Egerben, a Vécseyvölgy utca 84. szám és a Mindszenty Gedeon utca 43. szám előtt, utóbbi egy TraffiPack típusú mérő.

 

