Lecsúszott a pillanatról a demjéni strandon, bordó nadrágos Adoniszát keresi a könyves lány

Manapság egy elszalasztott találkozás sem reménytelen. A modern társkeresés már a közösségi oldalakon folytatódik.

Modern párkeresés. Manapság nem ritka, hogy valakit a közösségi médián próbálunk megkeresni, mert elszalasztottuk a nagy pillanatot. Így történt ez a demjéni strandon is. Az egyik népszerű egri Facebook csoportba került ki a következő kereső poszt. 

A modern társkeresés már a közösségi oldalakon folytatódik
Forrás:   Berán Dániel / Heol.hu

Vasárnap a demjéni Cascade fürdőben járt a könyves lány, aki a szabadtéri medencéknél látta meg a nagy Őt. Olyan személyeket keres, aki esetleg tudhatják ki ő, mert ha egyedülálló az Adonisz, akkor a leányzó szívesen megismerkedne vele.

A rejtélyes srác így nézett ki

Bordós/barnás fürdőgatyában volt, amin kis világos minta volt. Sportos testalkattal rendelkezett és sötét barna hajjal. Egy baráti társasággal volt, ha jól láttam két vagy három másik pasival és egy barna hajú hölggyel, de úgy tűnt a hölgy nem a párja. Csúszdáztak is a fürdés mellett. Mikor együtt volt a társaság nem akartam zavarni, mire észbe kaptam pedig eltűntek. Ha magadra ismertél, hogy ti lehettetek vagy tudod ki lehetett ő írj kérlek hozzászólást és felveszem veled privátban a kapcsolatot. Ha pedig mégis a párja voltál, vagy tudod hogy kapcsolatban van, akkor tekintsd ezt semmisnek.

- fogalmazott bejegyzésében a könyves lány. 

Sok reakció és komment érkezett a poszt alá. Többen humorizáltak.

Ha meglesz szóljatok már, nekem is bejön így leírás alapján.

 

Délután 5-kor a szökőkútnál? Pénz legyen nálad, vagy kártya.

Akadt olyan hozzászóló is aki, reményt keltő üzenetet írt, azonban ő úgy gondolja a srácnak kellett volna lépnie. 

Ha a sors úgy akarja, akkor ő fog megtalálni téged. Egyébként is neki kellett volna odamenni, vagy felfigyelnek rád. Nem rossz szándékból írom, hidd el. Legyen szép napod.

 

