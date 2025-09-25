1 órája
Megmenekült a mátrai Mofetta: jön az állami segítség és a béremelés is
Jó híreket közölt Forgó Gábor mátraderecskei polgármester a lakossággal. A Mofetta pénzügyi helyzete rendeződni látszik.
Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Mofetta működtetésével kapcsolatosan jelentős előrelépésre került sor az elmúlt napokban. Az intézmény komoly pénzügyi nehézségekkel küzdött, de úgy tűnik, sikerült eredményes tárgyalásokat folytatni a megoldásról.
A Mofetta pénzügyi nehézségei
A polgármester az előzményeket is megemlítette, eszerint ez év első hónapjaiban szó volt arról, hogy a Mofetta pénzügyi nehézségekkel küzd. Akkor arról tájékoztatta a lakosságot, hogy bevételi oldalon ugyan volt némi visszaesés a mofettás kezelések számában, de ami a fő problémát okozta, hogy a kiadások - elsősorban a magas rezsi és a munkavállalói bérfejlesztés miatt - jelentősen megnövekedtek. Akkor a képviselő-testület 5 millió forintos támogatást szavazott meg a Mofetta részére, amellyel a nem éppen kedvező pénzügyi helyzetet átmenetileg stabilizálni tudta.
– Ahogy az év eleji tájékoztatómban is utaltam rá, folyamatosan kerestük annak lehetőségét, hogy a kiadásokat hogyan tudnánk mérsékelni a nyereséges működtetés érdekében – fogalmazott a polgármester.
A munkabérek kérdése
Mint Forgó Gábor tájékoztatásából kiderül, bértámogatással kapcsolatos tárgyalásokat folytattak Molnár László ügyvezető igazgatóval együtt olyan befolyásos személyekkel, akik a Mofetta nyereséges működtetése kapcsán segítségükre lehetnek.
– Nagy örömömre szolgál, hogy ezek a tárgyalások eredményesnek bizonyultak. Eddig a Mofetta dolgozóinak munkabérét teljes egészben a Kft.-nek kellett önerőből, állami beavatkozás nélkül kigazdálkodnia, azonban a jövőben ez másként lesz. A 291/2025. (IX.18.) kormányrendelet alapján a Mofetta bekerült egy olyan körbe, ahol a dolgozói munkabérek jelentős részét az állam átvállalja. Ez éves szinten körülbelül 20 millió forintosos megtakarítást jelent, tehát évente ennyivel kevesebb összeget kell a Kft.-nek önerőből biztosítania a dolgozói munkabérekre. Ez az évi 20 millió forint tehát a Kft.-nél marad, amelyet elsősorban fejlesztésekre fordíthat – tájékoztatott a polgármester.
Hozzátette, hogy még egy örömhírt tud közölni, a munkájukat lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel végző dolgozók ezáltal 10 százalékos bérfejlesztésben részesültek.
A rezsi kiadások mérséklésével kapcsolatban is voltak tárgyalások, amelyek során szintén jelentős eredményeket értek el Forgó Gábor szerint. A Versenyképes Járások program keretében Mátraballa és Recsk községekkel megállapodva a Mofetta 10 millió forint összegben nyert el napelem pályázatot, melynek kivitelezésére a közeljövőben fog sor kerülni. A napelem-rendszer segítségével a rezsi kiadások várhatóan mérséklődni fognak.
További feladatok is várnak azonban a Mofetta működésével kapcsolatban
A polgármester szerint a feladatok ezzel nem értek véget.
– Ezek az általam említett döntések kedvezőek, de a munka ezzel nem ért véget. Ügyvezető igazgató úrral áttekintettük, hogy a kezelésszámok növelése vonatkozásában milyen előrelépésekre kerülhet sor, és a közeljövőben erről is döntés fog születni. A fejleményekről szintén tájékoztatni fogom a lakosságot – fogalmazott Forgó Gábor polgármester.
