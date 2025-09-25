Megmenekült a mátrai Mofetta: jön az állami segítség és a béremelés is

Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Mofetta működtetésével kapcsolatosan jelentős előrelépésre került sor az elmúlt napokban. Az intézmény komoly pénzügyi nehézségekkel küzdött, de úgy tűnik, sikerült eredményes tárgyalásokat folytatni a megoldásról.

Rendeződni látszik a Mofetta pénzügyi helyzete

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A Mofetta pénzügyi nehézségei

A polgármester az előzményeket is megemlítette, eszerint ez év első hónapjaiban szó volt arról, hogy a Mofetta pénzügyi nehézségekkel küzd. Akkor arról tájékoztatta a lakosságot, hogy bevételi oldalon ugyan volt némi visszaesés a mofettás kezelések számában, de ami a fő problémát okozta, hogy a kiadások - elsősorban a magas rezsi és a munkavállalói bérfejlesztés miatt - jelentősen megnövekedtek. Akkor a képviselő-testület 5 millió forintos támogatást szavazott meg a Mofetta részére, amellyel a nem éppen kedvező pénzügyi helyzetet átmenetileg stabilizálni tudta.

– Ahogy az év eleji tájékoztatómban is utaltam rá, folyamatosan kerestük annak lehetőségét, hogy a kiadásokat hogyan tudnánk mérsékelni a nyereséges működtetés érdekében – fogalmazott a polgármester.

A munkabérek kérdése

Mint Forgó Gábor tájékoztatásából kiderül, bértámogatással kapcsolatos tárgyalásokat folytattak Molnár László ügyvezető igazgatóval együtt olyan befolyásos személyekkel, akik a Mofetta nyereséges működtetése kapcsán segítségükre lehetnek.

– Nagy örömömre szolgál, hogy ezek a tárgyalások eredményesnek bizonyultak. Eddig a Mofetta dolgozóinak munkabérét teljes egészben a Kft.-nek kellett önerőből, állami beavatkozás nélkül kigazdálkodnia, azonban a jövőben ez másként lesz. A 291/2025. (IX.18.) kormányrendelet alapján a Mofetta bekerült egy olyan körbe, ahol a dolgozói munkabérek jelentős részét az állam átvállalja. Ez éves szinten körülbelül 20 millió forintosos megtakarítást jelent, tehát évente ennyivel kevesebb összeget kell a Kft.-nek önerőből biztosítania a dolgozói munkabérekre. Ez az évi 20 millió forint tehát a Kft.-nél marad, amelyet elsősorban fejlesztésekre fordíthat – tájékoztatott a polgármester.