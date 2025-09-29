szeptember 29., hétfő

Kartonlábnyomtól komposztig: az egri iskola a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet

Címkék#Örökös Ökoiskola#Tinódi Sebestyén Tagiskola#klímatudatosság#környezetvédelem

A fenntarthatóságról, a klímavédelemről szólt az egri Tinódi Sebestyén Tagiskola programsorozata. A „Mozdulj a klímáért! – Zöld ujjlenyomat” kampányhét során egy apró, tudatos feladat a klímatudatosság jegyében.

Elek Andrea

Szeptember végén különleges programsorozattal hívták fel a figyelmet a környezet védelmére az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájában. A „Mozdulj a klímáért! – Zöld ujjlenyomat” kampányhét minden nap új, élménydús üzenettel ösztönözte a diákokat és a közösséget a fenntartható életmódra.

„Mozdulj a klímáért – Zöld ujjlenyomat” elnevezéssel kampányhetet tartottak az egri Tinódiban a környezettudatosság jegyében
Forrás: Beküldött fotó

Az intézmény Örökös Ökoiskola címmel büszkélkedhet, így kiemelt feladatának tekinti a környezettudatos szemlélet formálását. A heti programokat az Öko-munkaközösség szervezte, de minden pedagógus és diák aktívan részt vett bennük – valódi összefogással bizonyítva, hogy a Föld jövője közös ügy.

A „Mozdulj a klímáért! – Zöld ujjlenyomat” kampányhét főbb állomásai

  • Hétfő – Lábnyomunk nyomában: Ünnepélyes megnyitó, közös ének és kartonból kivágott lábnyomokból épített „zöld ösvény”. A felsősök saját ökológiai lábnyomukat számolták ki, az alsósok meseórán képzelték el a Föld üzenetét.
  • Kedd – Igazságosság napja: A „Világzsák” játék a világ erőforrásainak eloszlását szemléltette, az osztályok saját „zöld házirendet” alkottak.
  • Szerda – Mozdulj a Földért!: Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva sokan gyalog, kerékpárral vagy rollerrel érkeztek. Kerékpáros és rolleres ügyességi pálya, természetjárás, levélnyom-készítés és szemétszedés tette emlékezetessé a napot.
  • Csütörtök – Közös cselekvés napja: Madáretetők feltöltése, mezítlábas tanösvény rendezése, ujjlenyomat-festményből készült hatalmas „közös fa”, valamint „energiavadászat” és virágültetés színesítette a programot.
  • Péntek – Komposztálási Ünnepnap előkészítése: Játékos komposztálási ismeretek, az udvari komposztáló frissítése, rajzpályázat meghirdetése és látványos flashmob zárta a hetet.

Zöld kihívások – apró lépések a nagy változásért

Minden napra jutott egy apró, de tudatos feladat: kulacsos vízivás, húsmentes tízórai, autómentes közlekedés, a műanyag kerülése, valamint a zöld ruhás péntek.

A kampányhét bebizonyította, hogy a Tinódi Sebestyén Tagiskola közössége képes közös erővel tenni a fenntarthatóságért. A diákok és a pedagógusok egyaránt letették saját „zöld ujjlenyomatukat”, erősítve az Örökös Ökoiskola szemléletét és példát mutatva a város egészének.

Nemrég a klímaváltozás hatásairól beszélgettünk, erről készült cikkünket itt olvashatják:

 

