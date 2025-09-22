Unod, hogy nem tudod letekerni a kupakot a palackokról? Most újabb változás jön!

Az EU 2018-as irányelve alapján 2024. július 1‐től kizárólag olyan PET‐palackokat lehet forgalomba hozni 3 liter alatt, amelyeknél a kupak rögzített a palackhoz. Ennek a fő indíttatása a környezetvédelem, hiszen a lecsavarhatatlan kupak meggátolja, hogy a fedő eltávolítható legyen, így csökkenthető a szétszóródás, különösen, amikor az emberek szemetelnek vagy hanyagul kezelik az üres műanyag palackokat - szúrta ki a Teol.hu oldala.

A változások érintik a műanyag palackok összetételét és megjelenését is.

Milyen szabályok vonatkoznak a műanyag palackokra, és miért vezették be őket?

Az Európai Unió 2025. január 1-jétől szigorúbb előírásokat vezetett be: minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez az arány később emelkedni fog, 2030-ra eléri a 30 százalékot, és hosszabb távon akár 50 százalékra is nőhet. A cél, hogy mérsékeljék az új műanyagok használatát, mivel ezek gyártása jelentős környezeti terheléssel jár.

Miért változik a műanyag palackok színe és átlátszósága?

Az eltérések elsősorban esztétikai természetűek. Az újrahasznosított műanyagból készült palackok színe általában sötétebb és enyhén sárgás árnyalatú lehet, eltérve a korábban megszokottaktól. Ez nem gyártási hiba, hanem az új anyag sajátossága. Emellett a palackok átlátszósága és fényessége is különbözhet a megszokottól.

Összességében a fogyasztóknak nem kell aggódniuk az új változtatások miatt. Ugyanolyan minőségű, higiénikus és megbízható palackokat fognak használni, mint eddig. A legfeltűnőbb különbség a palackok színében és megjelenésében lesz tapasztalható.

