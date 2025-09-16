4 órája
Itt az ősz, érik a szőlő és jönnek a muslicák? Mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg tőlük
Ősszel, szüret idején szinte mindenhol megjelennek az apró, bosszantó rovarok. A muslica nagyon szapora kis lény, és pillanatok alatt több százan is lehetnek nálunk. Mutatjuk, mit lehet tenni, hogy ne költözzenek be.
Egy történelmi borvidéken talán senki nem lepődik meg azon, hogy az érett, aranyló, vagy éppen mélybordó szőlőszemek nem csak az emberi tekintetet, na meg a madarakat és a vadállatokat csalogatják, de a rovarokat is. Ősszel, szüret idején az egri borvidéken és a Mátra környékén sokan szembesülnek azzal, hogy a konyhában ízlésesen összeállított gyümölcstál bizony néhány nap alatt már kevésbé ízléses módon rovarhotellé változik. Aztán egyszer csak tele van a ház vagy a lakás az apró, repkedő, pontszerű rovarokkal, akik a legkevésbé sem szeretnének távozni, hiszen remekül érzik magukat az érett, erjedő gyümölcsök társaságában, beköltözött a milliónyi muslica.
A muslicák imádják a gyümölcsöket. Igazából csak az erjedő gyümölcsök vonzzák őket. Ezért időben edd meg a gyümölcsöt! Vagy tedd a gyümölcsöket, például az almát és a körtét a hűtőszekrénybe. Más gyümölcsöket letakarhatsz.
- idézte Aglaia Bouma rovarszakértő szavait az ncl.hu. A rovarszakértő hozzátette: „Életed során több ezer muslicát eszel meg anélkül, hogy észre vennéd. Ártalmatlan, és még extra fehérjét is biztosítanak.”
Sokan borlégynek is nevezik a muslicát, ami 2-2,5 millimétert és mindössze 30 napnyi életet kapott a természettől, ám mielőtt letelne az ideje, minden pillanatot kihasznál, hogy gyümölcsök közelébe férkőzzön és párosodjon, s petéit is leginkább a sérült gyümölcsökre teszi. A lárvák fejlődése mindössze 5–10 napig tart, azután bebábozódnak. A bábállapot is rövid, 3–11 nap. A bábból kikelő kis legyek hamarosan párosodnak, és a nőstény ezután 24 órával megkezdi a peterakást. Néhány nap leforgása alatt közel 400 petét tojik, és ez ezekből nemegyszer nyomban kibújnak a kis nyüvek. Ez azt jelenti, hogy kedvező körülmények között tíz nap alatt felnövekedhet egy új nemzedék, így egyetlen nőstény utódainak száma elméletileg harminc nap alatt a 16 milliót is elérheti, s a vörösboros környezetben még gyorsabban szaporodik. Ennyi muslicát pedig biztosan nem szeretne senki a lakásba - főleg nem megenni - , így mutatjuk, hogyan szabadulj meg tőlük.
A muslica nem túl okos, ki lehet cselezni
- Nem csak a szőlőt szeretik. A trópusi gyümölcsök, mint a banán és az ananász, nem tűrik jól a hideget, ezért tedd őket háló alá, hogy távol tartsd a muslicákat.
- Ültess illatos fűszernövényt a gyümölcs közelébe, például bazsalikomot vagy zsályát! A muslicák nem szeretik ezt az illatot. Az is megoldás, ha néhány fokhagymagerezdet vagy levendulaágat teszel a gyümölcsök közé.
- Muslicacsapdák kaphatók készen, de könnyen készíthető házilag is. Fogj egy kis műanyag edényt fedővel, és tegyél bele valamit, ami cukrot vagy élesztőt tartalmaz, például ecetet, túlérett gyümölcsöt vagy egy kevés sört! Az intenzív, erjedt almaillat mágnesként vonzza a muslicákat, így tökéletes csapdaként működik. Szúrj egy kis lyukat a fedélbe! A muslicák be fognak mászni, de utána nem lesznek képesek kijutni. A muslicák nagyon jók a rendetlenség feltakarításában, ezért ne öld meg őket, hanem engedd ki a kertbe!
- Ha beszennyeződik, azonnal tisztítsd meg a konyhapultot, az asztalt vagy a főzőlapot, és öblítsd le a piszkos poharakat! Ne használj gyümölcsillatú tisztítószereket, például citromosat, mert ezek vonzzák őket.
- Nyisd ki az egymással szemben lévő ablakokat vagy ajtókat. A huzat megnehezíti a muslicák repülését.
