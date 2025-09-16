Itt az ősz, érik a szőlő és jönnek a muslicák? Mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg tőlük

Egy történelmi borvidéken talán senki nem lepődik meg azon, hogy az érett, aranyló, vagy éppen mélybordó szőlőszemek nem csak az emberi tekintetet, na meg a madarakat és a vadállatokat csalogatják, de a rovarokat is. Ősszel, szüret idején az egri borvidéken és a Mátra környékén sokan szembesülnek azzal, hogy a konyhában ízlésesen összeállított gyümölcstál bizony néhány nap alatt már kevésbé ízléses módon rovarhotellé változik. Aztán egyszer csak tele van a ház vagy a lakás az apró, repkedő, pontszerű rovarokkal, akik a legkevésbé sem szeretnének távozni, hiszen remekül érzik magukat az érett, erjedő gyümölcsök társaságában, beköltözött a milliónyi muslica.

Szüret idején nem hiányzik a gyümölcs mellől a muslica sem

A muslicák imádják a gyümölcsöket. Igazából csak az erjedő gyümölcsök vonzzák őket. Ezért időben edd meg a gyümölcsöt! Vagy tedd a gyümölcsöket, például az almát és a körtét a hűtőszekrénybe. Más gyümölcsöket letakarhatsz.

- idézte Aglaia Bouma rovarszakértő szavait az ncl.hu. A rovarszakértő hozzátette: „Életed során több ezer muslicát eszel meg anélkül, hogy észre vennéd. Ártalmatlan, és még extra fehérjét is biztosítanak.”

Sokan borlégynek is nevezik a muslicát, ami 2-2,5 millimétert és mindössze 30 napnyi életet kapott a természettől, ám mielőtt letelne az ideje, minden pillanatot kihasznál, hogy gyümölcsök közelébe férkőzzön és párosodjon, s petéit is leginkább a sérült gyümölcsökre teszi. A lárvák fejlődése mindössze 5–10 napig tart, azután bebábozódnak. A bábállapot is rövid, 3–11 nap. A bábból kikelő kis legyek hamarosan párosodnak, és a nőstény ezután 24 órával megkezdi a peterakást. Néhány nap leforgása alatt közel 400 petét tojik, és ez ezekből nemegyszer nyomban kibújnak a kis nyüvek. Ez azt jelenti, hogy kedvező körülmények között tíz nap alatt felnövekedhet egy új nemzedék, így egyetlen nőstény utódainak száma elméletileg harminc nap alatt a 16 milliót is elérheti, s a vörösboros környezetben még gyorsabban szaporodik. Ennyi muslicát pedig biztosan nem szeretne senki a lakásba - főleg nem megenni - , így mutatjuk, hogyan szabadulj meg tőlük.