Sikeres próbaüzem a hevesi erőműben a zöld energia érdekében
Befejeződött a naperőműpark és az energiatárolók próbaüzeme az MVM Mátra LIFE projektben. Az MVM Mátra Energia Zrt. lignitkivezetését, továbbá az erőmű és térsége fenntartható, igazságos átmenetét biztosítja a LIFE-IP North-HU-Trans projekt.
Sikerrel zárult a MVM Mátra LIFE projekt naperőműpark és energiatárolók próbaüzeme, adta hírül a visontai székhelyű MVM Mátra Energia Zrt. a közösségi oldalán. Az energetikai cég tájékoztatása szerint a projekt (LIFE-IP North-HU-Trans) keretében sikerrel zárult programhoz kapcsolódó 180 kW-os naperőműpark és a 200 kW-os, valamint a 120 kW-os akkumulátoros energiatároló rendszerek 72-órás próbaüzeme. Az új energiatárolók lehetővé teszik, hogy a napelemek által ideális időjárási körülmények mellett megtermelt többletenergia eltárolható legyen. Így a bánya akkor is kap zöld energiát, amikor nem süt a nap, áramellátása ezáltal környezetbarátabbá válik, részletezte az MVM Mátra Energia Zrt.
– Az MVM Mátra LIFE projekt hozzájárul ahhoz, hogy az MVM Csoport károsanyag-kibocsátásmentes termelése tovább javuljon. Az idei első félévben az MVM Csoport által megtermelt villamos energia immár 92 százaléka tiszta, karbonsemleges energiaforrásból származott. Az elkészült beruházás tovább fogja segíteni ezt a törekvést, megfelelő tudáshoz és tapasztalathoz juttatja szakembereinket a rugalmas energiatermelő kapacitások üzemeltetése és üzemirányítása terén.
A projekt II. fázisát követően kerülhetett most sor a próbaüzemre, amelyet egy több céget is foglalkoztató szakemberekből álló csapat végzett. A három napon át tartó próbaüzem során többek között tesztelték a napelempark működését, elvégezték az energiatárolók teljes kalibrációját, rögzítették a túlterheléses védelmi beállításokat. A szakemberek elvégezték a 72-órás megbízhatósági vizsgálatot, és a próbaüzemet sikeresnek minősítették. A Halmajugra térségében található komplett naperőműparkot és energiatároló rendszert így használatra és üzemeltetésre átadták az MVM Mátra Energia Zrt. részére. A MVM Mátra LIFE projekt átfogó célja a magyar Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) végrehajtásának elősegítése, különös tekintettel az erőmű és térsége fenntartható, igazságos átmenetének biztosítására – közölte az MVM Mátra Zrt.
Portálunkon már korábban írtunk róla, hogy a projekt átfogó célja a magyar Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) végrehajtásának elősegítése, különös tekintettel az MVM Mátra Energia Zrt-nél megvalósuló lignitkivezetés támogatására, valamint az erőmű és térsége fenntartható, igazságos átmenetének biztosítására. Ez év januárjában számoltunk be arról, hogy a lignit jövőjéről rendeztek konferenciát Bükkábrányban. A második Klímabarát Szénipar és Fenntartható Energiaipar Konferenciát a helyi önkormányzat szervezte, együttműködve a Miskolci Egyetemmel és az MVM Mátra Energia Zrt-vel, valamint a Mérnökakadémiával. Itt arról is szó esett, hogy az MVM Mátra Zrt. hasznosítaná a lignitvagyont a rossz állapotban lévő hazai termőföldet javítanák vele.
Gyöngyösön tavaly arról szerveztek konferenciát, hogy a LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében zajlik a mátrai erőmű és régiójának fenntartható igazságos átmenetére irányuló zöld jövőkép kialakítása.
