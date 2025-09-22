szeptember 22., hétfő

Nagytályai siker a Történelmi Íjász világbajnokságon

Címkék#Asztalos Ákos#Történelmi Íjász Világbajnokság#aranyérem

A nagytályai Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület két íjásza, Asztalos Ákos és Oravecz Gábor képviselte Magyarországot: Ákos fiatal felnőtt kategóriában aranyérmet szerzett, míg Gábor a felnőtt kategória rangsoroló versenyében a 35. helyen végzett.

Augusztus 20-a és 27-e között rendezték meg Gyulán a Történelmi Íjász Világbajnokságot, 32 ország több mint 400 versenyzőjének részvételével a nagytályai székhelyű Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület két íjásza vett részt a megmérettetésen, Asztalos Ákos, és Oravecz Gábor.

Asztalos Ákos a dobogó tetején Fotó: Szabó Sándor László

Mindketten klasszikus céllövészetben álltak lővonalhoz. Rajtuk kívül ott volt még Jaksa Erzsébet, mint segítő. A  selejtezőben három pályát kellett teljesíteni, majd akik továbbjutottak, azoknak a rangsorolóban még egyet.

Ákos történelmi modern íj, fiatal felnőtt kategóriában indult. Végig vezetett, így fel állhatott a dobogó legfelső fokára, maga mögé utasítva egy maláj, és egy bolgár versenyzőt. Gábor történelmi modern, felnőtt kategóriában, a rangsorolóban a 35. helyen végzett – tudtuk meg Oravecz Gábortól.

 

 

