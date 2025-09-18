szeptember 18., csütörtök

Gasztronómia

53 perce

Jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, Hevesben egy helyen ehetsz féláron

Címkék#pizzéria#Nápolyi Pizzériák Éjszakája#pizza#Országos Étterem Hét

Harmadszor rendezik meg az országos pizzaünnepet, amely egy estére összeköti a nápolyi stílus szerelmeseit. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája során szeptember 19-én több ezer friss pizza sül majd féláron.

Heol.hu

Idén már harmadik alkalommal gyűlnek össze a nápolyi pizza rajongói, hogy egyetlen este alatt megünnepeljék mindazt, ami a tésztából, a tűzből és a hagyományból születik. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája szeptember 19-én az egész országot megmozgató, jókedvű fieszta, ahol a kemencék késő éjszakáig izzanak.

A Nápolyi Pizzériák Éjszakája alatt féláron juthatsz a finom falatokhoz
A Nápolyi Pizzériák Éjszakája alatt féláron juthatsz a finom falatokhoz
Forrás:  Takács József/Boon.hu

Nápolyi Pizzériák Éjszakája Hatvanban

A rendezvény lényege egyszerű: tiszteletadás a lisztnek, a pizzának és azoknak a mestereknek, akik nap mint nap gondoskodnak róla, hogy a forró kemencéből tökéletes korongok kerüljenek ki. Az este különleges hangulata és az illatok messziről vonzzák a pizzakedvelőket – Győrtől Pécsen és Komáromon át egészen a hajdúsági Mikepércsig. Hatvanban az Enzo di Napoli pizzéria csatlakozott a programhoz.

A vendégeknek érdemes időben érkezniük, mert a népszerű helyeken nem ritka a hosszan kanyargó sor. De megéri a várakozás: a résztvevő éttermek háromféle pizzát kínálnak féláron, így mindenki kedvére kóstolhat.

Ez az este nemcsak a gasztronómiáról, hanem a közösségről is szól. A pizzériák ezzel a gesztussal köszönik meg a vendégek hűségét, a látogatók pedig a pizzakészítők mindennapi munkáját ünneplik. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája így válik valódi országos találkozóvá, ahol a forró kemence fénye, a frissen sült pizza illata és a jó társaság teszi felejthetetlenné a szeptemberi estét.

Más lehetőség is van kedvezményes étkezésre, jön az Országos Étterem Hét

Nem ez az egyetlen kedvezményes lehetőség, ha jót szeretnénk enni. Október 2-a és 19-e között tartják meg az Országos Étterem Hetet, amely során az éttermi résztvevők egy része mindössze 6.900 forinttól, a többiek 8.900 forinttól kínálnak Prémium menüt, illetve 10.900 forinttól Exkluzív menüt (szervízdíjjal együtt!). A Prémium és Exkluzív menüt kínáló vendéglátóhelyek az Étterem Hét étterem-lista oldalán piros, "DiningCity Csillaggal" vannak megjelölve.

Mint írják, néhány étterem konszolidált felárért további ritka, vagy különleges alapanyagokból készült fogásokat is kínálhat, melyeket megkóstolhatnak a vendégek, ha nekik úgy tetszik. Ebben az esetben a felár hozzáadódik a 3 fogásos menü alapárához. A feláras ételek jól láthatóan kerülnek feltüntetésre az éttermek menülapjain, az adott étel elnevezése mellett.

A honlap szerint 200 „TOP étterem” vesz részt a programban, amelyek közül több mint 150 budapesti és mintegy 50 az ország különböző pontján található meg! Számos olyan étterem is résztvevője az Étterem Hét-nek, mely Magyarország 100 legjobb étterme közé tartozik (több hazai gasztro szaklap/kiadvány alapján), Michelin ajánlással vagy Michelin Bib Gourmand minősítéssel rendelkezik! 

Heves vármegyéből az egri Fázis és a Lumen Étterem és Gasztropanzió, a sarudi Sulyom Tájétterem, valamint a noszvaji Trakta étterem by Nomád vesz részt az Étterem Héten.

A résztvevő éttermekbe csak és kizárólag online formában ezen a weboldalon lehet leadni érvényes asztalfoglalást, telefonon, vagy más formában nem.

 

 

