"Biztos nem zavarja, hogy csak oldalazva lehet elmenni mögötte" - újabb elképesztő parkolás Egerből - fotókkal

Egy újabb botrányos parkolásról osztott meg képeket egyik olvasónk vasárnap este a Zellervár utcából. A két fotón jól látszik, hogy egy nagy, platós autó állt egy járda mellé, azonban az autó vége jócskán a járdára lóg.

Újabb gondok a parkolással Egerben

Forrás: Beküldött

A mai nap során parkol ott a mellékelt platós autó vezetője, úgy hogy a járdán csak oldalazva lehet mögötte elmenni. Babakocsival képtelenség elférni.

- írta az üzenetet olvasónk felháborodva.

