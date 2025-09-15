1 órája
"Biztos nem zavarja, hogy csak oldalazva lehet elmenni mögötte" - újabb elképesztő parkolás Egerből - fotókkal
Újabb gyöngyszem Egerből. Nem hiszed el, hogy parkolták le a platós autót.
Egy újabb botrányos parkolásról osztott meg képeket egyik olvasónk vasárnap este a Zellervár utcából. A két fotón jól látszik, hogy egy nagy, platós autó állt egy járda mellé, azonban az autó vége jócskán a járdára lóg.
A mai nap során parkol ott a mellékelt platós autó vezetője, úgy hogy a járdán csak oldalazva lehet mögötte elmenni. Babakocsival képtelenség elférni.
- írta az üzenetet olvasónk felháborodva.
