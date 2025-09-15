szeptember 15., hétfő

"Biztos nem zavarja, hogy csak oldalazva lehet elmenni mögötte" - újabb elképesztő parkolás Egerből - fotókkal

Újabb gyöngyszem Egerből. Nem hiszed el, hogy parkolták le a platós autót.

Egy újabb botrányos parkolásról osztott meg képeket egyik olvasónk vasárnap este a Zellervár utcából. A két fotón jól látszik, hogy egy nagy, platós autó állt egy járda mellé, azonban az autó vége jócskán a járdára lóg.

Újabb gondok a parkolással Egerben
Forrás: Beküldött

A mai nap során parkol ott a mellékelt platós autó vezetője, úgy hogy a járdán csak oldalazva lehet mögötte elmenni. Babakocsival képtelenség elférni.

- írta az üzenetet olvasónk felháborodva.

Újabb gondok a parkolással Egerben
Forrás: Beküldött

Ez nem az első eset, hogy ilyesmi történt Egerben: augusztusban egy autós úgy döntött, hogy a szabályok nem vonatkoznak rá és közvetlenül a Spar bejáratába parkolt, akadályozva a gyalogosokat és a bevásárlókat.

A rollerek leparkolása is komoly kérdéseket vet fel, sokan csak ledobják a járdára vagy kapubejárókba teszik le a járműveket, de olyan is volt már, hogy valaki az Érsekkertben a tóban dobta le.

 

