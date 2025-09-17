Sokk a szikvízüzemben – ezt találták a Nébih ellenőrei Hevesben

A nyári szezon beköszöntével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ismét nagy erőkkel indította el a szezonális ellenőrzéssorozatot, amelynek keretében július 15. és augusztus 30. között több mint 350 helyszínen vizsgálták a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei az élelmiszer-előállítást, a vendéglátóhelyek kínálatát, valamint az italgyártó üzemeket. Az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult hatósági eljárás, a bírságok kiszabása és az ügyek lezárása pedig jelenleg is folyamatban van – közölte az Agrárminisztérium. Portálunk megkereste a hivatalt azzal kapcsolatban, mi lett a Nébih ellenőrzés Heves vármegyei eredménye, milyen tapasztalatokkal zárták a szezont szűkebb hazánkban.

Nébih ellenőrzés Hevesben: találtak hiányosságokat a szakemberek Fotó: Zsolnai Péter

Itt zajlott Nébih ellenőrzés Hevesben

A vármegyei eredményekről a hivatal elmondta, a kiemelt ellenőrzések során négy engedélyköteles létesítményt vizsgáltak, amelyek előkészített húsokat és húskészítményeket állítanak elő grillezéshez. Bár az ellenőrök kisebb higiéniai hiányosságokat találtak – például a takarítás, a berendezések elhelyezése vagy a munkaeszközök állapota terén – ezeket a helyszínen azonnal orvosolták, vagy rövid határidőn belül javíthatónak minősítették. Összességében az alapanyagok és késztermékek nyomonkövetése, az allergének kezelése, valamint az önellenőrzések rendszere megfelelőnek bizonyult. Egyetlen esetben indult eljárás, mert az adott vállalkozó nem rendelkezett az előállított termékre vonatkozó gyártmánylappal, a szankciók kiszabása pedig ebben az esetben is folyamatban van.

A vendéglátóhelyek ellenőrzése sem maradt el, három helyszínen vizsgálták a Nébih borászati felügyelői az alkoholos italkínálatot, különösen a nyári szezonban népszerű fröccsteraszokat. Azt jelentették, hogy a hatósági vizsgálat során minden rendben találtatott, jogszabálysértést nem tapasztaltak, így a vendégek biztonságosan élvezhették a nyári italokat.

A nyári ellenőrzések fókuszában szerepeltek a szikvízgyártó üzemek is, Heves vármegyében négy ilyen létesítményt vizsgáltak meg a hatóságok. Az ellenőrzés során számos higiéniai hiányosságra derült fény, nem megfelelő takarítás, akadályozott kézmosók, burkolati hibák, valamint elhasználódott, szennyezett vagy felesleges eszközök tárolása. Egy üzemben korróziót is észleltek. Emellett többször kifogásolták a termeléshez kapcsolódó dokumentumok vezetésének hiányosságait, és egy dolgozó egészségügyi alkalmasságát sem tudták igazolni. Jelölési problémák is felmerültek három üzem esetében: megtévesztő címkék használata, valamint az előállító és a minőség-megőrzési idő helytelen feltüntetése miatt. Az ellenőrzések eredményeként három vállalkozás ellen indult hatósági eljárás, a szankciók kiszabása pedig ezekben az esetekben is folyamatban van.