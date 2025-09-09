Nem lesz áram az egri belváros egy részén, ügyfélszolgálat is szünetel

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. felhívja továbbá ügyfelei és az érdeklődők figyelmét, hogy a szeptember 17-én esedékes ingatlanértékesítési licit dátumbéli közelsége okán az EVAT Zrt. az áramszünet napján, munkaidőben (8:00 és 16:00 óra között), a +36 30 596 7018 -as mobilszámon a licites ingatlanértékesítési eljárással kapcsolatos kérdésekben információs vonalat biztosít.

Az egri belváros több pontján kell áramszünetre számítani. Képünk illusztráció.

Fotó: BUS CSABA

Az EVAT kéri, hogy kérdés esetén, vagy ingatlanmegtekintésre szóló időpont igénylésével ezen a számon keressék a társaság ügyfélszolgálati munkatársát.

