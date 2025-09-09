6 órája
Nem lesz áram az egri belváros egy részén, ügyfélszolgálat is szünetel
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. előzetes jelzése alapján 2025. szeptember 15-én (hétfőn) előreláthatóan áramszünet lesz a Eger belvárosának egyes részein. Az érintett hálózatszakaszhoz tartozik az EVAT Zrt. Zalár József utcai székháza is, ezért ezen a napon az épületben működő lakás- és hátralékkezelési ügyfélszolgálat és a parkolási ügyfélszolgálat zárva tart.
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. felhívja továbbá ügyfelei és az érdeklődők figyelmét, hogy a szeptember 17-én esedékes ingatlanértékesítési licit dátumbéli közelsége okán az EVAT Zrt. az áramszünet napján, munkaidőben (8:00 és 16:00 óra között), a +36 30 596 7018 -as mobilszámon a licites ingatlanértékesítési eljárással kapcsolatos kérdésekben információs vonalat biztosít.
Az EVAT kéri, hogy kérdés esetén, vagy ingatlanmegtekintésre szóló időpont igénylésével ezen a számon keressék a társaság ügyfélszolgálati munkatársát.
