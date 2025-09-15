Nem tétlenkedtek egyből elindultak a lőrinci tavon a bajbajutottért

Egy szolgálaton kívüli polgárőr és egyben a helyi hivatásos halőr, Angyal Csaba segítségét kérték Lőrinciben. Egy kutyát láttak meg az erőműi horgásztó északi gátjának végén - derül ki a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület bejegyzéséből.

Mint írták, az állatért csónakkal mentek be a tóra, majd sikeres chippolvasás után a szolgálatvezetője azonosította a gazdát, aki azonnal indult is a megmentett Törpe nevű kutyáért.

