3 órája
Nem tétlenkedtek egyből elindultak a lőrinci tavon a bajbajutottért
Egy ember segítséget kért, miután Lőrinciben kiszúrt egy bajba jutott kutyát. Nem habozott, értesítette a helyi halőrt, akivel végül csónakba szálltak, hogy elinduljanak a kutyáért.
Egy szolgálaton kívüli polgárőr és egyben a helyi hivatásos halőr, Angyal Csaba segítségét kérték Lőrinciben. Egy kutyát láttak meg az erőműi horgásztó északi gátjának végén - derül ki a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület bejegyzéséből.
Mint írták, az állatért csónakkal mentek be a tóra, majd sikeres chippolvasás után a szolgálatvezetője azonosította a gazdát, aki azonnal indult is a megmentett Törpe nevű kutyáért.
