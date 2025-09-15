szeptember 15., hétfő

Nem tétlenkedtek egyből elindultak a lőrinci tavon a bajbajutottért

Egy ember segítséget kért, miután Lőrinciben kiszúrt egy bajba jutott kutyát. Nem habozott, értesítette a helyi halőrt, akivel végül csónakba szálltak, hogy elinduljanak a kutyáért.

Egy szolgálaton kívüli polgárőr és egyben a helyi hivatásos halőr, Angyal Csaba segítségét kérték Lőrinciben. Egy kutyát láttak meg az erőműi horgásztó északi gátjának végén - derül ki a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület bejegyzéséből.

Mint írták, az állatért csónakkal mentek be a tóra, majd sikeres chippolvasás után a szolgálatvezetője azonosította a gazdát, aki azonnal indult is a megmentett Törpe nevű kutyáért.

Korábban arról írtunk, hogy péntek délután állatmentéshez riasztották a füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesületet, mert egy kóbor kiscica feje beszorult egy vízelvezetőbe.

 

 

