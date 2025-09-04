szeptember 4., csütörtök

Adóemelés

1 órája

"Nem veheti el a Tisza, amit a Fidesz a családoknak adott" + videó

Címkék#adóemelés#Tisza Párt#Magyar Péter

Magyar Péterék a jelenlegi egykulcsos adó helyett progresszív szja-t vezetnének be, amivel már az átlagkeresőket is sújtanák – derült ki egy kiszivárgott tiszás dokumentumból. A tervet a párt vezetői először tagadták, ám belső fórumokon maguk ismerték el, hogy a választás után adóemelésre készülnek. A Tisza-adó az országban szinte mindenkit érint majd – a kérdés, hogy mennyire fog fájni.

Heol.hu

A botrányt az egyik internetes portál birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetne be a Tisza Párt szinte rögtön az esetleges hatalomra kerülésük után. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval. 

A Tisza-adó az országban szinte mindenkit érint majd
A Tisza-adó az országban szinte mindenkit érint majd 
Forrás:  MTI 

Portálunk kíváncsi volt, hogyan éreznek megyénk lakosai a belengetett adóemelési csomag egyre pontosabb ismerete után. Kíváncsiak voltunk, vajon mennyire érinti őket érzékenyen, hogy átver a Tisza?

Vass András, aki 30 évig egyéni vállalkozó volt, mint mondta, pontosan tudja, mi lenne a különbség a 2010 előtti és az Orbán Viktor által 2010-ben megváltoztatott adózási rendszer között. 

– Nyilvánvaló, hogy a bármilyen előnyre számító emberek a negatív dolgokról nem beszélnek, csak arról, ami jó. Így van ez most a Tisza Párttal is – mondta el András.

Tolnainé Klári néni is azt gondolja, Magyar Péter nem volna alkalmas arra, hogy az országot vezesse.

– Magyar Péter csak ígérni tud, de mást attól tartok, nem – fogalmazott Klári néni.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
